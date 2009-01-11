Kılınç serbest Şahin tutuklandı

Ataman ile Aydın tutuklandı

Şahin’in tutuklanma gerekçesi

5 serbest bırakma kararı daha

İbrahim Şahin’e 120 sayfalık sorgu

Kemal Gürüz serbest

Kılınç’ın avukatı susma hakkını kullandı

Devam eden soruşturma ve dava

Savcı Öz, emekli Albay İlyas Çınar için de adli konrol uygulaması istemişti ancak mahkeme Çınar için de adli kontrole gerek görmedi ve emekli Albay Çınar serbest kalmasına karar verdi.Emekli Orgeneral Kılınç ile emekli Kurmay Albay Çınar, hakim ve savcıların kullandığı kapıdan çıktı. Çıkış sırasında, görüntü almaya çalışan gazeteciler ile polisler arasında arbede yaşandı. Kılınç ile Çınar, ayrı ayrı otomobillere binerek adliyeden ayrıldı.“Ergenekon” soruşturması kapsamında mahkemeye sevke dilenlerden “Biz Kaç Kişiyiz Platformu” yöneticilerinden Hasan Ataman Yıldırım ile Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın tutuklanırken, emekli albay Hüseyin Vural V. ise serbest bırakıldı.Bu arada, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in, “terör örgütü üyesi olmak” ve “6136 sayılı Ateşli Silahlar Yasası’na muhalefet” suçlarından tutuklandığı öğrenildi.Ergenekon savcısı Öz, aralarında İbrahim Şahin’in de bulunduğu 12 kişiyi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Şahin’in yanı sıra Oğuzhan Sarıoğlu, Yaşar Oğuz Şahin, Fatma Cengiz, Fahri Kepek, Hüdayi Ünlüer, Ersin Gönenci, Oğuz Bulut ve Mehmet Koral’ın tutuklanmasına karar verdi.Mahkeme, aralarında Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan, Coşkun Umur, İlhami Ümit Handan, Özkan Bektaş ve Engin Erkılınçoğlu’nun tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmasına hükmetti.Barış Dalan’ın adliye önünde bekleyen yakınları, serbest kaldığı haberi gelince sevinç gösterisinde bulundu. Yakınları, Barış Dalan’ın çıkmasının ardından hep birlikte adliyeden ayrıldı.Mahkemenin tutuklama kararından sonra Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesinden çıkarılarak, sivil otomobillerle Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’ne götürülen Şahin ile diğer 3 kişinin, haklarındaki suçlamanın teröre ilişkin olması nedeniyle buradan Metris Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.Aralarında Prof. Kemal Gürüz ve Prof. Yalçın Küçük’ün de bulunduğu 5 kişi ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki polis sorgusu tamamlandıktan sonra Adliye’ye sevkedildi.Prof. Dr. Gürüz, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hakim ve savcıların kullandığı üst kapıdan avukatı ile çıkan Prof. Dr. Gürüz, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.Tutuklu sanıklardan Ergun Poyraz ile gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’ın avukatlığını üstlenen Mustafa Hüseyin Buzoğlu ile aynı zamanda avukat olan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Hüseyin Buzoğlu Savcılık’ta susma hakkını kullanarak ifade vermedi.“Ergenekon terör örgütü”ne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, dün adliyeye sevk edilen Albay Cengiz K, Albay Mustafa K, Üsteğmen Taylan Özgür K. ve Üsteğmen Muhammet S. nöbetçi mahkemece tutuklanmış, Kurmay Albay C.H ile Binbaşı E.Ç savcılıktan serbest kalmıştı.Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında emekli Orgeneral Hurşit Tolon, gazeteci Tuncay Özkan, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, eski Esenyurt Belde Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Avukat Emcet Olcaytu ve 3 teğmenin de yer aldığı 24 şüpheli tutuklanmıştı.Olaya ilişkin tutuklanan ve aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyesi emekli Hakim Albay Tanju Güvendiren, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile İP Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever’in de olduğu bazı kişiler ise tahliye edilmişti.Soruşturmanın bir kısmının tamamlanması sonrası, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de yer aldığı 44’ü tutuklu 86 sanığa da dava açılmıştı.Dava ile soruşturma kapsamında toplam 72 kişi tutuklu bulunuyor.