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Dünya

Kılık değiştiren İsrail ajanları hastaneye girdi; bir Filistinli'yi kaçırdı, diğerini de öldürdü

Kaçırılan Filistinli'nin, Yahudi bir yerleşimciyi öldürdüğü iddia ediliyor

12 Kasım 2015 20:26

Kılık değiştirerek Batı Şeria’daki bir hastaneye giren İsrail ajanları, Yahudi bir yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen 20 yaşındaki Azzam Şalaldeh’i kaçırdı, onlara engel olmaya çalışan 27 yaşındaki kuzenini de vurarak öldürdü. Operasyon, İsrail iç istihbarat örgütü Şin Bet tarafından da doğrulandı. 

Hürriyet'in haberine göre, güvenlik kameralarına yakalanan görüntülerde kefiyeli ve sakallı kişiler, El Halil kentindeki El Ahli Hastanesi'ne girerken görülüyor. Cerrahi bölümünü basan ajanlar, şüpheliyi tekerlekli sandalye ile götürülerken görüntülere yansıyor.

Hastane müdürü Cihad Şavar, “Sağlık ekibini oradan uzaklaştırdılar, cerrahi bölümünü kontrol altına aldılar, Şalaldeh’in odasına gittiler, kimsenin girmesine izin vermediler. Sonra gittiler. Yaralı kanlar içindeydi; müdahaleye rağmen kurtarılamadı” dedi.
 

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