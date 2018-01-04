T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılık değiştiren cinayet şüphelisi 122 gün sonra yakaladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sünnet düğününde 100'ün üzerinde merminin atıldığı düğünde Veli Yılmaz'ın ölümüne neden olan Durdu Pınar (34), 4 ay sonra saklandığı evde yakalandı

04 Ocak 2018 17:01

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de sünnet düğününde 100\'ün üzerinde merminin atıldığı düğünde Veli Yılmaz\'ın ölümüne neden olan Durdu Pınar (34), 4 ay sonra saklandığı evde yakalandı.
Geçen yıl 5 Eylül\'de Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi 45\'inci Sokak\'taki sünnet düğününde çıkan tartışmada silahlar kullanılırken düğünde bulunan davetlilerden Veli Yılmaz göğsünden vurularak öldürüldü, davetlilerden O.P. ise bacağından vuruldu. Cinayet ile ilgili kaçan şüpheli Durdu Pınar\'ın erkek kardeşi Ö.P gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
50 MOBESE KAMERA İNCELENDİ
Cinayet ile ilgili aranan kılık değiştirerek gizlendiği belirlenen Durdu Pınar, Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonunucu Melikgazi İlçesi\'nde gizlendiği evde yakalandı. Cinayet gününden itibaren telefon kullanmayan ve sürekli kılık değiştiren  Durdu Pınar\'ın yakalanması için titiz çalışma gerçekleştiren cinayet büro amirliği dedektifleri, yaklaşık 50 Mobese kamera kaydını inceledi. Cinayet şüphelisinin kiraladığı evde saklandığını tespit eden polisler, yaptığı baskınla Veli Yılmaz\'ın ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheliyi olaydan 122 gün sonra yakaladı. Sorgusunun ardından suçunu itiraf eden Durdu Pınar, tutuklandı. Böylece aynı suçtan 2 kardeş de tutuklanmış oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİVeli YılmazDurdu PınarGeçenEylül KocasinanFeyzioğlu MahallesiSokakYılmazCinayetMOBESE KAMERAPınarCinayet Büro AmirliğiMobeseSorgusununDurdu Pınartutuklandı Böylece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24