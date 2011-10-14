-Kılıç: ''Yenemeyeceğimiz rakip ve takım yok'' MERSİN (A.A) - 14.10.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye'nin, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off'larında Hırvatistan'la eşleşmesine ilişkin olarak, ''Türk milli takımı, Türk milli takımı gibi oynadığı taktirde, Hırvatistan dahil olmak üzere yenemeyeceğimiz bir rakip ve takımın olmadığı düşüncesindeyim'' dedi. Bakan Kılıç, Mersin HiltonSA Oteli'nde düzenlenen ve Mersin'de düzenlenecek 2013 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak spor tesislerinin projelerinin tanıtıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kılıç, ''Türk milli takımı, Türk milli takımı gibi oynadığı taktirde, Hırvatistan dahil olmak üzere yenemeyeceğimiz bir rakip ve takımın olmadığı düşüncesindeyim'' diye konuştu. Bakan Kılıç, şunları kaydetti: ''Türk milli takımı, geçmişte dünya 3'üncüsü olabilmiş bir takım. Türk milli takımı, geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da da esaslı başarılara imzalar atmış ve her takımın yenilebilir olduğunu, rakiplerini yenerek kanıtlamış olan bir takımdır. O nedenle, Hırvatistan'ın bize göre zordur, yenilmezdir veya dişlidir gibi değerlendirmeler içerisinde asla değilim. Takımdaki birlik, beraberlik ve sağlam bir galibiyet azmiyle teknik donanıma sahibiz. İnşallah yeneceğiz.''