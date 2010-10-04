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KILIÇ: UMUTSUZLUĞA GEREK YOK ESKİŞEHİR (A.A)

04 Ekim 2010 17:40

-KILIÇ: UMUTSUZLUĞA GEREK YOK ESKİŞEHİR (A.A) - 04.10.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ''Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok, ülkemiz doğru yoldadır, doğru yola doğru gitmektedir'' dedi. Kılıç, Anadolu Üniversitesinin yeni akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün farklı bir heyecan yaşadığını belirterek, 18 yaşında geldiği bu çatının altında hocası ve eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, o günün doçenti bugünün Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, şu andaki AÜ Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin'in burada bulunduğunu, onların karşısında bulunmanın gurur verici olduğunu kaydetti. Anadolu'nun ücra bir kasabasından 1968 yılında 18 yaşında heyecanla Eskişehir'e gelip İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kayıt yaptırdığını anlatan Kılıç, sevinçlerin hep bu mekanda yaşandığını bildirdi.  Yargı bağımsızlığı ve üniversite özerkliğinin kesiştiği noktalar olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle devam etti: ''Yargı bağımsızlığı, hakimlerin hiçbir etki altında kalmadan, yasalara ve anayasaya uygun olarak, tamamen vicdani kanaatlerini söyleme konusunda güvenceli bir alan yaratmak için vardır. Üniversitelerdeki bilimsel özerklik de buna yakın bir anlayışla, düşüncelerin, görüşlerin, anlayışların serbestçe ifade edildiği, korkunun olmadığı bir alan olarak üniversiteler için öngörülmüştür. AÜ ve Anayasa Mahkemesi işbirliğiyle bu kurumda bu çatı altında son Anayasa değişikliğiyle ülkemize kazandırılan bireysel başvurunun akademik bir ortamda tartışılması konusunda bir proje geliştirebiliriz. Anayasa Mahkemesine verilen bu görevin, ülkemiz, insanlarımız ve özgürlükler için ne büyük bir kanun yolu olduğunu burada bilimsel ortamda tartışma fırsatı olur. Böyle bir çalışmanın içine girebiliriz.'' Kılıç, ''umutsuzluğa kapılmaya gerek olmadığını, ülkenin doğru yolda olduğunu'' da ifade ederek, ''Doğru yola doğru gitmektedir. Demokrasimizin, hukuk devletimizin, daha doğrusu Cumhuriyetimizin niteliklerini bu ülkeye yakışır bir noktaya getirme konusunda doğru bir yolda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda Anayasa Mahkemesi olarak gayretimizi, çalışmalarımızı, özverili bir şekilde devam ettireceğiz'' dedi.

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