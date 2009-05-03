Kılıç'tan Paksüt'e: Yakında olanı öğrenirsin

Paksüt: Beni kalleşçe dinlediler

Paksüt: Suç duyurusunda bulunuyorum



Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın "Her şey kendi mecrasında yürüyor" ifadesi, Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz'ün suç duyurusunun işleme konulduğu ve Mahkeme Başkanı Kılıç'ın, Osman Paksüt'le ilgili iddiaları incelemek üzere bir üye görevlendirdiği şeklinde yorumlanıyor.Anayasa Mahkemesi iç tüzüğüne göre, mahkeme başkanının görevlendirdiği üye iddiaları inceleyerek kendi görüşünü katmayacağı bir rapor hazırlayacak.Soruşturma açılıp açılmamasına bu raporu inceleyecek olan mahkeme heyeti karar verecek.Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, dün Ergenekon soruşturması kapsamında 5 ay süreyle dinlendiğini açıklamıştı.Soruşturmayı yürüten savcıların görevi kötüye kullandıklarını belirten Paksüt, Adalet Bakanı'nı resen soruşturma başlatması için göreve çağırmış ve "Savcılar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" demişti.