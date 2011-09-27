-Kılıç'tan Kulüpler Birliği'ne uyarı ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Kulüpler Birliği'nin çalışmalarını 'şikeye af' gibi idrak edilebilecek çerçevenin dışına taşıması gerektiği kanaatindeyim'' dedi. Kılıç, olimpik ve paralimpik spor branşlarının federasyon başkanlarıyla Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nün binasında biraraya geldi. Olimpik ve Parilimpik Branş Federasyonları Değerlendirme Toplantısı adı altında, bundan böyle her ay düzenli olarak yapılacağı kaydedilen toplantıya, Bakan Kılıç'ın yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Müdürü Bekir Yunus Uçar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Hakan Hakyemez ve Müsteşar Yardımcısı Yavuz Çelik'in yanı sıra olimpik ve paralimpik spor branşlarının federasyon başkanları katıldı. Suat Kılıç, bir gazetecinin formula 1 ile ilgili sorduğu bir soruyu ise şöyle yanıtladı: ''Formula 1 Türkiye'de yapılabilir ama bunun için F1 organizasyonunun belli fedakarlıkları göze alması lazım. Türkiye'nin artık bu organizasyonlar için devlet bütçesinden verebileceği parası yoktur. Bu organizasyonun sponsorluk boyutunu tamamen özel sektör firmalarının yerine getirmesi gerekir. Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu firmalar, yabancı sermayeli kuruluşlar, başka ülkelerdeki yarışların reklam ve sponsorluk karşılığı bedellerini ödedikleri halde Türkiye'deki uluslararası organizasyonlar noktasında aynı anlayışla ellerini taşın altına koymamaktadır. Formula 1 için 3 aşamalı bir plan var. Yayın, reklam ve bilet gelirleri formula 1 uluslararası organizasyonuna kalabilir. Lakin 26 milyon dolar olarak ifade edilen rakamı ödemeyi, artık hava parası vermeyi düşünmüyoruz. Fakat F1'in Türkiye'de kalmasını arzu ediyoruz. Organizasyonun daha fazla ilgi görmesi için tanıtım kampanyasını üstlenebiliriz. Devlet olarak araziyi veren biziz, pistin yapım maliyetinin yarıya yakınını karşılayan, güvenliğini ulaşımını sağlayan biziz.'' -''Futbol taraftarları çok yıprandı''- Kılıç, futboldaki şike soruşturmasıyla ilgili bir soruyu da, ''Bakanlık olarak bu konuda bir hazırlık içinde değiliz, bundan sonraki süreçte de yasa değişikliği çalışması içinde asla olmayacağız. Kulüpler Birliği'nin de bu yöndeki çalışmalarını 'şikeye af' gibi idrak edilebilecek çerçevenin dışına taşıması gerektiği kanaatindeyim. Kamuoyunu bilgilendirmeden ve spor kamuoyunu yanlarına almadan yapacakları her türlü düzenleme reaksiyonları beraberinde getirecektir. Oluşabilecek bu reaksiyon da sahaya, hakem ve federasyon kararlarına yönelik güveni sarsacak nitelikte olabilecektir. Futbol taraftarları takımlardan daha ziyade yıprandı. Hem takımları, hem taraftarları daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Yeniden futbola, yeniden hakem kararlarına, yeniden neticenin sahada oynanan oyunun karşılığı olarak alındığına yönelik güveni tesis etmemiz lazım'' şeklinde cevapladı. Bakan Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak protokolle okulların spor salonlarının halka ve çocuklara açılmasıyla ilgili projenin de yakın bir gelecekte hayata geçeceğini sözlerine ekledi.