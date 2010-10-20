-KILIÇ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA: ''PERVASIZ'' ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ''Vicdanımı ve ahlak anlayışımı sorgulama pervasızlığını göstermek hiç kimsenin haddine değildir'' dedi. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında şahsını hedef alarak yaptığı konuşmanın açıklama yapmasını zorunlu kıldığını belirtti. ''Anayasa Mahkemesindeki 20 yıldır sürdürdüğü görevim süresince, söz konusu siyasi partinin önceki saygıdeğer genel başkanları da dahil herkesin, şahsıma karşı nezaket ve zarafet kuralları içinde yapılan tüm eleştirilerini anlayışla karşılayarak kimseye cevap vermedim'' ifadesini kullanan Kılıç, açıklamasında şunları dile getirdi: ''Anayasa Mahkemesine yeni seçilen üyelerimizin yemin töreninde yaptığım konuşmada, 'değişime karşı çıkan, çağın nabzını tutmayan statüko' yanlıları için hiçbir kişi ya da siyasi parti hedef alınmaksızın bir değerlendirme yapılmıştır. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle yaptığım bütün konuşmalarımda evrensel değerlerimiz olan demokrasi, özgürlükler ve hukuk devleti kavramlarının çağdaş anlamda geliştirilmesi için düşüncelerimi ağırlıklı olarak ifade ettim. Tekrar ediyorum, halkın iradesini hiçe sayanlar, onun vesayet altında tutulması gerektiğine inananlar, 11 bin hakim ve savcının kararına saygı göstermeyeneler, yasak alancılar, hukuk devleti kavramının arkasına gizlenerek insanları susturanlar, farklılıkları hazmedemeyenler, tek düşünce ve tek inanç hayal edenler ile yaşam tarzı dayatanlar statükonun kapsamı içindedirler. Adı geçen genel başkanın bu kapsamdan neden rahatsızlık duyduğu anlaşılamamıştır.'' -''HUKUKÇU OLMA ŞARTI''- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, Anayasa Mahkemesi üyesi olabilmek için 'hukukçu' olmak gibi bir şart öngörülmediğine işaret eden Kılıç, ''İki dönem üst üste 8 yıl mahkemenin başkanvekilliğine, daha sonra da başkanlığına seçilerek (atanarak değil) bu onurlu görevi sürdürüyor olmak, nasıl bir hukukçu olduğumun ispatı ve yeterli delillerdir'' dedi. Kılıç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Kaldı ki, tanımını yaptığım çağdışı kalmış statüko mensuplarına karşı çıkmak için başkan, hakim, hukukçu vs. gibi bir sıfata sahip olmak değil, söylediklerinden çark etmeyen onurlu ve yürekli insan olmaya ihtiyaç vardır. Anayasa'da ön görülen hukuki şartlarında hiçbir sorunu olmayan ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Yüce Meclisin yaptıkları seçim sonucunda mahkememize üye olarak atananlar için yemin töreni yaptırmak, Başkan olarak benim görevimdir. Bu görevi yerine getirirken vicdanımı ve ahlak anlayışımı sorgulama pervasızlığını göstermek hiç kimsenin haddine değildir. Katılıyorum, ahlak sadece hukukçulara değil, siyasetçi de dahil herkes için gereklidir. Yapılan bu saldırılara karşın, her partiye, kurumlara, kişilere eşit uzaklıktaki görev anlayışımı kimsenin vesayeti altında olmadan sürdürmekle kararlı olduğumu aziz milletime duyururum.''