-KILIÇ'TAN "ZAMAN AŞIMI" YORUMU ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ''Yargımızdaki iş yükü, zaman aşımındaki olumsuz sonuçlar gerçekten üzüntü verici hale gelmiştir. Bir hukuk devleti niteliğini taşıyorsanız, 30 yıla yakın devam eden bir yargılama sonunda davacıya 'kusura bakmayın zaman aşımına uğradı' demek, insan onurunu yok etmek anlamına gelen bir sonuçtur. Yargı reformunun hem yapısal hem fonksiyonel anlamda yapılmadığı sürece bireysel başvurunun başarıya ulaşma şansını düşük görüyorum'' dedi. Anayasa Mahkemesi, Anadolu Üniversitesi ve Türkiye Adalet Akademisinin düzenlediği ''AİHM ve Türkiye'' konulu uluslararası sempozyum, Anayasa Mahkemesi Konferans Salonu'nda başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kılıç, özgürlüklerin ve hakların sadece anayasalarda yazılmış olmasının fazla bir şey ifade etmediğini belirterek, uygulamada hakların kullanılmasının önemine işaret etti. Anayasada yazılı hak ve özgürlüklerin güvenceye alınması ve etkin bir şekilde kullanılması için anayasaya bireysel başvuru hakkının yakın zamanda uygulanmaya başlanacağını bildiren Kılıç, bireysel başvuru için öngörülen 2 yıllık sürede neler yapabilecekleri üzerinde çalıştıklarını anlattı. Kılıç, çalışmalar kapsamında Anayasa Mahkemesinde oluşturulan heyetlerce Almanya, İspanya ve Kore'de de uygulanan bireysel başvurunun incelendiğini, sempozyumlar sonunda hazırlanacak raporların da Meclis ve ilgili yerlere gönderileceğini kaydetti. Anayasaların ülkelerin kimlik belgeleri olduğunu belirten Kılıç, ''Türkiye anayasasında laik, sosyal bir hukuk devleti olduğumuz yazar. Eğer hukuk devleti kimliğiniz de varsa bunun gereğini yapmak zorundasınız. Hak ve özgürlüklerin üzerini kazıdığınızda insan onuru ortaya çıkar. Gerçek bir hukuk devletini uygulamaya sokabiliyorsanız bu onuru koruyabilirsiniz, aksi halde başarısızlıklarla dolu bir hayat olur'' dedi. -YETENEKLİ VE DENEYİMLİ KADRO İHTİYACI- Bireysel başvuru için çok güçlü bir hukuksal alt yapı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Kılıç, bireysel başvuru konusunda yetenekli ve deneyimli kadrolara da ihtiyaç olduğunu belirtti. Yargı sorunlarının çözümü için bir yargı reformu çıkarılamadığını belirten Kılıç, şöyle konuştu: ''Yargının sorunlarını hepimiz biliyoruz, bu alanda yaşadığımız olumsuzluklar milletimizi üzmektedir. Yargımızın iş yükü, zaman aşımındaki olumsuz sonuçlar gerçekten üzüntü verici hale gelmiştir. Bir hukuk devleti niteliğini taşıyorsanız, 30 yıla yakın devam eden bir yargılama sonunda davacıya 'kusura bakmayın zaman aşımına uğradı' demek insan onurunu yok etmek anlamına gelen bir sonuçtur. Yargı reformunun hem yapısal hem fonksiyonel anlamda yapılmadığı sürece bireysel başvurunun başarıya ulaşma şansını düşük görüyorum.'' Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, ''Anayasa Şikayeti ve AİHM Uygulaması'' konulu oturumla başladı.