T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıç’ın asker oğluna jest

Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Çorlu'da askerliğini yapan oğlu Ahmet Şirvan Kılıç kaymakamdan özel ilgi gördü.

10 Ocak 2009 02:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Çorlu’da askerliğini yapan oğlu Ahmet Şirvan Kılıç, dün yemin ettikten sonra kaymakamın makam aracıyla Kaymakamlık Konutu’na gitti. Kılıç burada vali ve kaymakamla görüştü.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ndeki birliğine kısa dönem askerliğini yapmak üzere geçen 15 Aralık’ta teslim olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Ahmet Şirvan Kılıç, dün yemin etti. Yemin törenine baba Haşim Kılıç ve aileden katılanın olmaması dikkat çekerken, 2 günlük izne çıkan Ahmet Şirvan Kılıç, Kaymakam Ali Dursun’un makam aracına binerek Kaymakamlık Konutu’na gitti.

450 asker yemin etti

Çorlu’daki 5’inci Kolordu Komutanlığı’na bağlı Gürler Piyade Kışlası’nda 325’inci kısa dönem askerler için düzenlenen yemin törenine, Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, 5’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yaşar Cihansız, Çorlu Kaymakamı Ali Dursun, Çorlu Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve askerlerin aileleri katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Ahmet Şirvan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 450 kısa dönem asker, hep birlikte yemin etti.

Çorlu’dan ayrıldı

Yemin töreninin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Ahmet Şirvan Kılıç, 2 günlük izne çıktı ve Kaymakam Ali Dursun’un makam aracına binerek Kaymakamlık Konutu’na gitti. Kaymakamlık Konutu’nda Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan ve Kaymakam Ali Dursun, yaklaşık yarım saat Ahmet Şirvan Kılıç’la sohbet etti. Daha sonra Vali Doğan konuttan ayrıldı. Ahmet Şirvan Kılıç ise yaklaşık 1.5 saat daha konutta kaldıktan sonra, kendisini almaya gelen özel araçla Çorlu’dan ayrıldı.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24