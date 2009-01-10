Kılıç’ın asker oğluna jest

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın Çorlu’da askerliğini yapan oğlu Ahmet Şirvan Kılıç, dün yemin ettikten sonra kaymakamın makam aracıyla Kaymakamlık Konutu’na gitti. Kılıç burada vali ve kaymakamla görüştü.



Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ndeki birliğine kısa dönem askerliğini yapmak üzere geçen 15 Aralık’ta teslim olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Ahmet Şirvan Kılıç, dün yemin etti. Yemin törenine baba Haşim Kılıç ve aileden katılanın olmaması dikkat çekerken, 2 günlük izne çıkan Ahmet Şirvan Kılıç, Kaymakam Ali Dursun’un makam aracına binerek Kaymakamlık Konutu’na gitti.



450 asker yemin etti



Çorlu’daki 5’inci Kolordu Komutanlığı’na bağlı Gürler Piyade Kışlası’nda 325’inci kısa dönem askerler için düzenlenen yemin törenine, Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan, 5’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yaşar Cihansız, Çorlu Kaymakamı Ali Dursun, Çorlu Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve askerlerin aileleri katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Ahmet Şirvan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 450 kısa dönem asker, hep birlikte yemin etti.



Çorlu’dan ayrıldı



Yemin töreninin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Ahmet Şirvan Kılıç, 2 günlük izne çıktı ve Kaymakam Ali Dursun’un makam aracına binerek Kaymakamlık Konutu’na gitti. Kaymakamlık Konutu’nda Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan ve Kaymakam Ali Dursun, yaklaşık yarım saat Ahmet Şirvan Kılıç’la sohbet etti. Daha sonra Vali Doğan konuttan ayrıldı. Ahmet Şirvan Kılıç ise yaklaşık 1.5 saat daha konutta kaldıktan sonra, kendisini almaya gelen özel araçla Çorlu’dan ayrıldı.

