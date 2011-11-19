-Kılıç: ''İddianame mahkemeye sunulacak'' OSMANİYE (A.A) - 19.11.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Futbolda şike soruşturmasına ilişkin iddianamenin sonraki günlerde tamamlanması ve mahkemeye sunulması bekleniyor'' dedi. Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Osmaniye'de, Vali Celalettin Cerrah'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kılıç, burada basın mensuplarının yönelttiği bir soru üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında, polislerin şike soruşturması kapsamında yaptığı aramadan sabah saatlerinde haberi olduğunu, görevli polislerin, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla TFF'de bazı inceleme ve araştırma çalışmalarına başladığını öğrendiğini kaydetti. Şu an itibariyle çalışmaların akıbeti hakkında bir bilgiye sahip olmadığını belirten Suat Kılıç, şöyle devam etti: ''Ama bize intikal edilen bilgi, futbolda şike soruşturması çerçevesinde bir bilgi edinme arayışının olduğu yönündedir. Soruşturmaya ilişkin iddianamenin sonraki günlerde tamamlanması ve mahkemeye sunulması beklenmekte. Cumhuriyet Savcılığının faaliyeti de bu çerçevede değerlendirilebilir. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Bildiğiniz gibi yargı bağımsız çalışmakta, siyasi otorite ve karar süreçlerinin dışında inisiyatifler kullanmakta. Dolayısıyla soruşturma öncesine ilişkin malumatımız yok.'' -Avcı'nın (A) Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi- Bakan Kılıç, (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesini nasıl değerlendirdiğiyle ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi: ''Bizim aylar öncesinden, 'Türk (A) Milli Takımı oyuncuları ile aynı dili konuşan yerli bir hoca olmalı' görüşümüz vardı. Çünkü, görevden ayrılan yabancı teknik direktörün oyuncularımızla bir doku uyuşmazlığı içerisinde olduğu kanaati, tüm futbol otoriteleri ve bizlerde de mevcuttu. Abdullah Avcı isminin tercih edilmiş olmasının, Türkiye'nin kendi milli takımının başına, kendi insanları içinden bir milli hocayı getirebileceği düşüncesiyle ortaya konulmuş olması önemlidir. Avcı'nın (A) Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi, doğru bir karardır. Fakat, Avcı gelirken beraberinde sihirli bir değnek getirmiş değil. Dolayısıyla, kimsenin Avcı'dan çok kısa sürede mucizevi gelişmeler beklemeye hakkı yoktur. Hepimizin, tüm futbol dinamiklerinin, kulüplerin, kulüp başkanlarının ve spor medyasının, Avcı'nın başarılı olması, milli takımın yeniden yapılandırılması, Anadolu takımlarındaki genç, dinamik oyunculara da (A) Milli Takım içinde yer bulunması noktasında katkı ve destek verme mecburiyeti var.'' Abdullah Avcı'ya yardımcı olacaklarını ifade eden Suat Kılıç, ''O da çok çalışacak. Bir yeniden yapılanma sürecini ortaya koyacak ve İnşallah Türk (A) Milli Futbol Takımı, bu dinamizmle yeniden dünyada ses getiren başarıların altına imzasını koyacak'' diye konuştu.