Kılıçdaroğlu'yla görüşen Başbakan Binali Yıldırım: Anayasa çalışması için her parti birer kişi görevlendirecek

Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’ne gitti. Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa çalışması için her parti birer kişi görevlendirecek" dedi. Kılıçdaroğlu da “Endişelerimize Sayın Başbakanımıza ilettim, not ettiler. Önümüzdeki süreçte temaslarımız devam edecek” diye konuştu.

Binali Yıldırım saat 14:08’de CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı.

Yıldırım’ı makam aracından inişinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç karşıladı. İki isim bu karşılamanın ardından içeri girdi. Yıldırım ile beraber AK Parti grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da CHP Genel Merkezine gitti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında konuşan Kılıçdaroğlu, "Temaslarımız devam edecek" dedi.

"Anayasa çalışması için her parti birer kişi görevlendirecek"

Başbakan Binali Yıldırım’da, kararnamelerle ilgili eleştirileri dikkate alacaklarını belirterek, “"Anayasa çalışması için her parti birer kişi görevlendirecek" diye konuştu. "Önemli olan süratle OHAL'e sebep olan unsurların ortadan kaldırılması" ifadesini kullanan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi, OHAL'in başladığı andan itibaren kanun hükmündeki kararnamelerin detayları hakkında kendilerini bildirdim. Bu konu hakkında bazı hassasiyetlerini, düşüncelerini, endişelerini bizimle paylaştı. Biz de bundan sonraki uygulamalarda, gerekse bundan önceki uygulamalarda dikkate alacağız. Önemli olan süratle OHAL'e sebep olan unsurların ortadan kaldırılması. Ülkemizde darbe girişimlerinin tehdit olmaktan çıkarılması. Bu konudaki ortak görüşlerimizin dünden bugüne daha fazla olduğunu görmekten de memnuniyet duyuyorum.

Daha önce parti başkanları olarak bir araya gelmiştik. Orada da gündeme gelmişti, kapsamlı bir anayasa yapılması, siyasi partilerin bir araya gelerek devam ettirmesi yönünde görüş birliği öne çıkmıştı. Ve yine partilerin mutabakatının sağlandığı bir çalışma benimsenmişti. Bu konuyu bugün ele aldık sayın genel başkanla. MHP'yi ziyaretimizde de bu konuyu yine gündeme getireceğiz. Partilerimiz birer arkadaşı görevlendirecek ve onlar da kapsamlı bir çalışma yapıp genel başkanlarına rapor edecekler."

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan liderler zirvesinde yargıyla ilgili mini anayasa paketi için uzlaşma sağlanmıştı.