Kılıçdaroğlu'nun yüzüne ne oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bayındır girişinde çiçek üreticisi kadınlar tarafından karşılandı. Burada otobüsten inerken Kılıçdaroğlu'na atılan çiçeklerden biri CHP liderinin yüzünü çizdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bornova Belediyesi tarafından 50 milyon Lira’ya yaptırılan 12 tesisin açılışını ve 7 projenin startını verdi.

Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndan düzenlenen tören öncesi sanatçı Onur Akın şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Daha sonra Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır, yaptığı çalışmalarla ilgili yaklaşık 20 dakika süren bir sunum yaptı.



Arzum Türkiye'nin İzmir gibi olması



Alkışlar arasında sahneye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu unutmamanızı istiyorum, İzmir sadece Türkiye’nin değil, dünyanın imrendiği bir kent. Doğal güzellikleri, tarihi var. Güzel insanları var. O nedenle göç alıyor. İzmir’i izmir yapan İzmir’de yaşayanlardır. Size hizmet veren belediyelerdir. Onlar da sosyal demokrat belediyelerdir. İnsanı sever, hizmet etmek isteyen yüreğinde insan sevgisi olan belediye başkanlarımız bunu yapıyorlar. Bütün arzum Türkiye’nin de İzmir gibi olmasıdır. Her kimlikten, inançtan insanımız var. Barış içinde yaşıyorlar. Kin yok, sevgi var. Gelin hep beraber cumhuriyeti yüceltelim, özgürlüğü İzmir’den bütün Türkiye’ye yayalım. İzmir’de mutlusunuz. Türkiye’nin de mutlu olmasını, barış, huzur olmasını istiyorum. Yeni şehitler gelmemesini istiyorum. Size hizmet etmek istiyorum. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini istiyorum. Yurttaşa nasıl hizmet edilir ve hizmet en ucuz ve kaliteli verilir Aziz Başkan hükümete kurs versin" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra toplu açılış törenini gerçekleştirip Gaziemir İlçesi’ndeki tören için parti otobüsüyle hareket etti.



Yüzünü atılan çiçek çizmiş



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bayındır ziyareti sırasında vatandaşların attığı çiçekler nedeniyle sağ yanağının çizildiği görüldü.