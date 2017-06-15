T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş başlatacağı park 'güvenlik araması' için kapatıldı

Kılıçdaroğlu, partisi ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğini açıklamıştı

15 Haziran 2017 03:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası yürüyüş başlatacağını açıkladığı Güvenpark'a getirilen bariyerler kaldırılmısının ardından sabah erken saatlerde park tekrardan kapatıldı. Polisin güvenlik araması yapacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT TIR'ları davası sonrası kendisinin de katılacağı, Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş olacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, kendisinin de dahil olduğu bir grubun, Berberoğlu'nun tutulduğu Maltepe Cezaevi'ne kadar yürüyüş yapacağını açıklamıştı.

"Rezaleti görür bütün dünya"

Kılıçdaroğlu, dün (14 Haziran) CNN Türk'te Şirin Payzın'ın olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yürüyüşe izin verilip verilmemesine yönelik soruya "Yasaklasınlar. Daha da büyür. Rezaleti görür bütün dünya. Türkiye'de bununla ilgili olumsuz haberler çıkarmaya çalışacaklar, bunun farkındayız" diyerek cevap vermişti.

CHP'li Erdoğu: Yürüyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parkın çevresinin barikatlarla kapatılmasına ilişkin olarak Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

Güvenpak'a bariyerler getirilmiş... Amaç güvenlik sağlamaksa ne güzel... Eğer bizi engellemeyi düşünüyorsanız... Bilin biz yürüyeceğiz...

CHP'li vekiller parkta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile İzmir milletvekili Musa Çam, parka gitti. Vekiller, bir süre sonra parktan ayrıldı.

"15 Temmuz'u 8 saat öncesinden haber alanlar..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da Twitter hesabından “15 Temmuz’u şimdiden kapatanlar, 15 Temmuz’u 8 saat önceden haber alanlar neden tedbir almadı” mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: CHP'nin kendi kararı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kılıçdaroğlu’nun 'Adalet Yürüyüşü' çağrısı yapmasına ilişkin soruya, “CHP’nin kendi kararıdır” ifadeleriyle cevap verdi.

ETİKETLER

kılıçdaroğlugüevnparkyürüüyşyasakohal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24