Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş başlatacağı park 'güvenlik araması' için kapatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası yürüyüş başlatacağını açıkladığı Güvenpark'a getirilen bariyerler kaldırılmısının ardından sabah erken saatlerde park tekrardan kapatıldı. Polisin güvenlik araması yapacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT TIR'ları davası sonrası kendisinin de katılacağı, Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş olacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, kendisinin de dahil olduğu bir grubun, Berberoğlu'nun tutulduğu Maltepe Cezaevi'ne kadar yürüyüş yapacağını açıklamıştı.

"Rezaleti görür bütün dünya"

Kılıçdaroğlu, dün (14 Haziran) CNN Türk'te Şirin Payzın'ın olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yürüyüşe izin verilip verilmemesine yönelik soruya "Yasaklasınlar. Daha da büyür. Rezaleti görür bütün dünya. Türkiye'de bununla ilgili olumsuz haberler çıkarmaya çalışacaklar, bunun farkındayız" diyerek cevap vermişti.

CHP'li Erdoğu: Yürüyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, parkın çevresinin barikatlarla kapatılmasına ilişkin olarak Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

Güvenpak'a bariyerler getirilmiş... Amaç güvenlik sağlamaksa ne güzel... Eğer bizi engellemeyi düşünüyorsanız... Bilin biz yürüyeceğiz...

CHP'li vekiller parkta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile İzmir milletvekili Musa Çam, parka gitti. Vekiller, bir süre sonra parktan ayrıldı.

"15 Temmuz'u 8 saat öncesinden haber alanlar..."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak da Twitter hesabından “15 Temmuz’u şimdiden kapatanlar, 15 Temmuz’u 8 saat önceden haber alanlar neden tedbir almadı” mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: CHP'nin kendi kararı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kılıçdaroğlu’nun 'Adalet Yürüyüşü' çağrısı yapmasına ilişkin soruya, “CHP’nin kendi kararıdır” ifadeleriyle cevap verdi.