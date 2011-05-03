-KILIÇDAROĞLU'NUN YEĞENİNİ KAÇIRDILAR KOCAELİ (A.A) - 03.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun oğlunu kaçırdığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Adil Kılıçdaroğlu'ndan 20 bin lira alacağı olduğunu öne süren Mustafa Taşkıran ile oğlu Galip Fırat Taşkıran, istedikleri parayı alamayınca Adil Kılıçdaroğlu'nun oğlu Emre Kılıçdaroğlu'nu Kuruçeşme Mahallesi'nde kendi araçlarına bindirerek kaçırdı. Bursa'nın Keles ilçesinde bir köye giden, burada tanıdıklarının eve kabul etmemesi üzerine buradan Osmangazi'ye geçen zanlılar, ilçede saklanmak için yer aramaya başladı. Galip Fırat Taşkıran Kocaeli'ye geri döndü, Emre Kılıçdaroğlu'nu da yanına alan Mustafa Taşkıran bir kahvehaneye gitti. Burada Mustafa Taşkıran'ın tuvalete girmesi üzerine Kılıçdaroğlu, kahvehanenin önündeki bir taksiye binerek Bursa Otogarı'na gitti ve buradan otobüsle Kocaeli'ye geldi. Emre Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olması üzerine düzenlenen operasyonda Galip Fırat Taşkıran, Gültepe Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Mustafa Taşkıran ise Bursa'dan Kocaeli'ye geldiği otomobil Karamürsel'de durdurularak yakalandı. Taşkıran'ın, emniyetteki ifadesinde, Adil Kılıçdaroğlu'nun kendisine 20 bin lira borcu olduğunu, bunu ödemediğini, bu nedenle böyle bir yola başvurduklarını söylediği öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.