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KILIÇDAROĞLU'NUN YEĞENİNİ KAÇIRANLAR SERBEST KOCAELİ (A.A) 

04 Mayıs 2011 16:03

-KILIÇDAROĞLU'NUN YEĞENİNİ KAÇIRANLAR SERBEST  KOCAELİ (A.A) - 04.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun oğlunu kaçırdığı öne sürülen baba ile oğlu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adil Kılıçdaroğlu'nun oğlu Emre Kılıçdaroğlu'nu kaçırdığı öne sürülen Mustafa Taşkıran ile oğlu Galip Fırat Taşkıran, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adil Kılıçdaroğlu'ndan 20 bin lira alacağı olduğunu öne süren Mustafa Taşkıran ile oğlu Galip Fırat Taşkıran'ın istedikleri parayı alamayınca Adil Kılıçdaroğlu'nun oğlu Emre Kılıçdaroğlu'nu Bursa'ya kaçırdıkları iddia edilmişti. Zanlılardan kaçarak Kocaeli'ye gelen Emre Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olması üzerine Mustafa Taşkıran ile oğlu gözaltına alınmıştı.

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