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Kılıçdaroğlu'nun yanında silahlar patladı

Hayvan pazarına giden CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yanında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralandı.

11 Kasım 2010 02:00

T24 - Ankara’nın Çubuk ilçesinde hayvan pazarına giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi yaralandı.

Demirel hastaneye kaldırılırken, Ergül Er Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kavganın alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, olayın esnafın durumunu gösterdiğini söyledi.

Kavganın alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, olayın esnafın durumunu gösterdiğini söyledi.


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