Kılıçdaroğlu'nun tercih ettiği isimler!

T24 - CHP, 101 milletvekilinden 64’ünü listeye koymayarak, oran açısından en büyük operasyonu yapan parti oldu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişisel tercihi doğrultusunda ön sıralara yerleştirdiği isimlerin bazıları şöyle:



Sabahat Akkiraz







Dünyanın en önemli etnik seslerinden biri olarak kabul ediliyor. 1955 Kangal doğumlu, ilk plağını 13 yaşında çıkardı. O günden bu yana sürdürdüğü profesyonel müzik yaşamı kendisine “Türkiye’nin Mercedes Sosa’sı ya da Ella Jane Fitzgerald’ı” unvanlarını getirdi. İstanbul 3’üncü Bölge 6’ncı sıradan başladığı siyasi yaşamı ihtimal ki TBMM’de sürecek.





Şafak Pavey







İsviçre’de geçirdiği bir tren kazası sonucu sol kol ve bacağını kaybetti, yaşama “Acı, bir yandan dünyaya gücenmek haklarımızı gaspederken, öte yandan sınırsız bir olgunluğun da öğretisini sunuyor” düsturuyla tutundu. Yıllar sonra Beyoğlu’nda otoparkçılar tarafından dövüldüğü sıradaki yalnızlığı hakkında “Sokakta bulunan hiç kimse yardım etmedi. Çevremdekiler sanki izlemekten zevk alan gözlerle bakıyorlardı. Hiçbiri yardım etmedi, tanık olarak ifade bile vermedi” diye konuşmuştu. Sonrasında BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi oldu. Etnik kimlikler üzerine doktorası bulunan 33 yaşındaki Pavey, sıralama itibariyle TBMM’ye girmeye hak kazanacaklar arasında.





Rıza Türmen







1941 doğumlu, AİHM’nin eski yargıcı. Edebiyatçı olmak isterken hukuk okudu, ardından da diplomasiye geçiş yaptı. 1985’de Singapur’a atanarak Türkiye’nin en genç büyükelçilerinden biri oldu. 44 yaşında viyolonsel çalmayı öğrendi. Türkiye’nin uluslararası hukuk alanındaki en önemli ismi oldu. “Totaliter bir devlette korkunun yayılması için hukukun dışına çıkmaya gerek yoktur... Yasalara uygunluk ile adalet farklı şeylerdir” diyen Türmen, CHP’nin “Adalet” yüzü olacak.





Oktay Ekşi







Seçilirse Meclis’in gazeteci milletvekillerinden olacak. 1932’de Ordu’da doğan Ekşi, 19 yaşında gazeteciliğe başladı. Ekşi, “1961 Anayasası”nı hazırlamak için kurulmuş olan Kurucu Meclis’te Basın Temsilcisi olarak görev aldı. Kurucu Meclis üyeliğinden sonra CHP’nin yarı resmi organı olan Ulus Gazetesi’nde bir yıl istihbarat şefi olarak çalıştı. 1967’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Basın Konseyi Başkanlığı da yapan Ekşi, uzun yıllar Hürriyet Gazetesi’nin başyazarlığını yaptı.





Mehmet Haberal







1944 Rize doğumlu. Türkiye’nin en önemli organ nakli uzmanlarından biri. 13 Nisan 2009’da Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındı, Ankara’dan İstanbul’a götürülüşü sırasında bizzat eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından uğurlandı. Mahkemece tutuklandı, ancak iki yıla yakın bir süre İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde kaldı. Şu anda Silivri’de tutuklu. Başkent Üniversitesi’nde gerekli tedavi yapılmadığı iddia edilen merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’in seçim bölgesi olan Zonguldak 1’inci sıradan milletvekili seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.





Binnaz Toprak







1942’de Sivas’ta doğdu. Uzun yıllar eşi Prof. Dr. Zafer Toprak’la birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nin sevilen hocaları arasında yer aldı. “Türkiye’de Farklı Olmak: Din ve muhafazakarlık ekseninde ötekileştirilenler” başlıklı araştırmasıyla “mahalle baskısı” tartışmasıyla öne çıktı. Kılıçdaroğlu’nan davetiyle PM’ye girdi, seçilebilecek yerden milletvekili adayı.





İhsan Özkes







Kılıçdaroğlu’nun din politikalarını emanet edeceği isimlerden biri. 1957 Çorum doğumlu, Hadis uzmanı. 1999’da DSP Üsküdar Belediye Başkan Adaylığı, 2002’de CHP İstanbul Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldı. Mayıs 2010’daki kurultayda CHP Parti Meclisi Üyesi oldu, son kurultayda da yeniden seçildi. Türkan Saylan’ın cenaze namazını, ölümünden önce isteği doğrultusunda kıldıran isim olarak da tanındı.