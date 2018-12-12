"Kılıçdaroğlu'nun teklifi Mansur Yavaş'ı şoke etti"

Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'na talip olan Mansur Yavaş'ın görüşmesine ilişkin olarak kulis bilgisi aktardı. Buna göre, Kılıçdaroğlu'nun “Meral Hanım’ın ısrarı sürüyor, İyi Parti’den aday olun, biz destekleyelim” teklifi Yavaşı "şoke etti."

Fırat'ın "Millet İttifakı düğümü çözülür mü?" başlığıyla (12 Aralık 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Meral Akşener’in olmazsa olmazı Ankara idi. (Hürriyet gazetesi Ankara bürosuna yaptığı ziyarette Mansur Yavaş’ı aday göstermek istediğini açıklamıştı.)

Kılıçdaroğlu da her sohbetinde aklında ve gönlünde “Mansur Yavaş” isminin olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş, İYİ Parti’den aday olmak istemedi.

İYİ Parti ve Meral Akşener, “Tamam, Yavaş CHP’nin adayı olsun, biz destekleyelim” dediler.

Mansur Yavaş geçen perşembe günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan randevu istedi.

Kılıçdaroğlu geçen cumartesi gecesi Akşener ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, önceki gece Yavaş ile görüştü ve “Meral Hanım’ın ısrarı sürüyor, İYİ Parti’den aday olun, biz destekleyelim” dedi.

Yavaş'ı şoke eden teklif

Tahmin edebileceğiniz gibi Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, hem Mansur Yavaş’ta hem de görüşmeye birlikte girdiği iki arkadaşında şok etkisi yaptı. Yavaş, bir kere daha CHP’den aday olmak istediğini söyledi. Yanındaki isimler anketleri hatırlattı, adaylığın CHP’den olması durumunda kazanma şansının yüksek olduğunu belirttiler. Kılıçdaroğlu’nun “Konuyu tekrar değerlendirelim” demesi üzerine ayrıldılar.