"Kılıçdaroğlu'nun tazminatlarını CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gerekmez mi?"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davalarının karara bağlanmasını değerlendirdi. Tazminat rakamlarının korkunç ve anormal boyutlarda olduğuna dikkati çeken yazar, kendisine açılan davaları örnek vererek tazminat parasının bağlı bulunduğu kurum tarafından ödendiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu için, "Bu tazminatları CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gerekmez mi?" sorusunu yönelten Çölaşan, "Hayır, daha önce verilmiş yargı kararları uyarınca bunu yapmak yasal açıdan mümkün değilmiş. Kemal Bey kendi cebinden ödemek zorunda imiş" dedi.

"Tazminat davaları açılanı fakirleştiremez"

Emin Çölaşan, karara bağlanan beş tazminat davasına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bazı yakınlarına bir milyon liradan fazla tazminat ödemeye mahkûm edildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun ilk üç davanın sonunda Burhaniye'deki yazlık evini satmak zorunda kaldığını aktaran Çölaşan, "Hukuktaki genel kurala göre tazminat davaları, davayı açanı zenginleştiremez. Hakkında dava açılanı ise fakirleştiremez" diye yazdı.

"Bir bölümünü ödeyebilmek için evini sattı"

Söz konusu hakaret iddialarının Meclis kürsüsünde eleştiri kapsamında gerçekleştiğini kaydeden Çölaşan, "Şimdi Kemal Bey, Recep Bey'e Meclis konuşmalarında hakaret ettiği iddiasıyla büyük miktarlarda tazminata mahkûm ediliyor, icraya verilip parayı peşin yatırması isteniyor ve bu paranın sadece bir bölümünü ödeyebilmek için evini satmak zorunda kalıyor. Bu tazminatları CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gerekmez mi? Yanıtını dün öğrendim: Hayır, daha önce verilmiş yargı kararları uyarınca bunu yapmak yasal açıdan mümkün değilmiş. Kemal Bey kendi cebinden ödemek zorunda imiş. Son sözü İstinaf Mahkemesi, Yargıtay ve AİHM söyleyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Emin Çölaşan'ın "Kılıçdaroğlu’na anormal cezalar" başlığıyla yayımlanan yazıısnın tamamına buradan ulaşabilirsiniz