Kılıçdaroğlu’nun tartışılan yazlığı bankaya ipotekli çıktı

T24



‘Onları da ev sahibi yapabiliriz'



Sıradan malzemeler kullanıldı

Devlet memuru kolaylıkla ödeyebilir



Sahilinde paçalı donla denize giriliyor

Kuralar çekildi

Değeri 150-170 bin TL arasında gösterilen Kılıçdaroğlu'na ait yazlığın özel bir havuzunun bulunmadığı, 6 metre eninde 18 metre uzunluğundaki havuzun 19 yazlığın ortak kullanımında olduğu belirlendi. Kılıçdaroğlu’nun üç yıl önce üye olduğu kooperatife 40 bin lira peşinatla girdiği, 61 bin lira banka kredisi kullandığı, bunun karşılığında da yazlığın bankaya ipotekli olduğu öğrenildi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta Başbakan Erdoğan'ı havuzlu villalarda oturmakla eleştirdiğini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun da havuzlu villası olduğunu iddia etti. Gökçek, “Kılıçdarğolu memur emeklisi ama 7 dairesi var. Bir memur hayatı boyunca çalışsa en fazla 2 daire alır. Bu 7 daire nasıl alındı? Senin havuzlu villan var mı yok mu? Sen açıklamazsan ben açıklayacağım” dedi.Kılıçdaroğlu da başka bir televizyon programında Gökçek'in, Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'ne bağlı Pelitköy Beldesi'ndeki üye olduğu bir kooperatifte yapımı devam eden yazlık evini kastettiğini söyledi. Bunun mal beyanında da yer aldığını belirtti.Burhaniye’de 2007 yılında, CHP Balıkesir eski Milletvekili Mali Müşavir Ali Kemal Deveciler tarafından kurulan 19 ortaklı S.S. İpekkum Yapı Kooperatifi’ndeki kabası bitmiş durumdaki, Kemal Kılıçdaroğlu’na ait yazlık evin polemik konusu olması en çok hisselerini, satmak isteyen komşularını sevindirdi. Kooperatif ortaklarından Nadir Alp, 19 kişilik kooperatifte 5 ortağın, üç yıldan bu yana ödemiş oldukları 170 bin lira karşılığında hisselerini devretmek için alıcı aradığını belirterek, “Ben de ortaklığımı ekonomik nedenlerle devretmek isteyenlerdenim. Bizim bu kooperatif evleri, televizyon ve gazetelerde çıkarsa, reklamı olur. Bakarsınız, hayırlı bir müşteri talip olur” dedi.Evlerin iki katlı olduğunu ve toplam 110 metrekarelik kullanım alanı bulunduğunu vurgulayan Nadir Alp, “Site ortaklarının toplu kullanımına açık, 6 metre eninde 18 metre uzunluğunda bir de havuzumuz var. Eğer Başbakan ya da Melih (Gökçek) bey buraya talip olurlarsa, evlerini ekonomik gerekçelerle satmaya çalışan üyelerimiz, hisselerini kendilerine seve seve devredebilir” diye konuştuS.S. İpekkum Yapı Kooperatifi Başkanı ve eski milletvekili Ali Kemal Deveciler ise kooperatifi üç yıl önce, 2007 yılında kurduklarını, CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de kooperatife ortak olduğunu anlatırken, “‘Üyelerimiz arasında eczacı, avukat, mali müşvair, doktor, emekli astsubay ve esnaf da var. Burasını ben kurdum, milletvekilliğim dönemimde arkadaşlarıma da üye olmalarını önerdim. Sağolsunlar, onlar da kabul etti. Burası sıradan bir yazlık ev, havuzu da tüm ortakların kullanımına açık. Başbakan ve Melih Gökçek, bir bardak suda kıyamet koparmaya çalışıyor. Sıradan mütevazı bir yazlık üzerinden politika yapıp, kendi ayıplarını kapatmak istiyorlar. Eğer çok beğenmişlerse, ortaklığını devretmek isteyen üyelerimiz var. Onların bugüne kadar ödemiş olduklarını 170 bin lirayı ortaklarımıza ödemeleri halinde, kendilerini de buradan ev sahibi yapabiliriz” dedi.Deveciler, Kılıçdaroğlu'nun 3 yıl önce 40 bin lira para vererek, ortakları olduğunu, 61 bin lira da bankadan kredi aldığını söyledi, “Şimdi ayda 1250 lira ödüyor. Sıradan yazlık bir ev. Normal piyasa malzemesi kullanıldı. Kemal Bey'in de özel bir isteği olmadı. İki katlı ve toplam 110 metrekare. İnşaatın kabası bitti, iç tefrişatına başlayacağız” diye konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazlığının fayans ustalığını yapan Kemal Beceren (56), ünlü bir politikacının evinin yapılmasında çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Kemal bey, bir ayrıcalık istemedi. Diğer üyelerin evleri için kullanılan malzemenin aynısını onun evinde de kullandık. Kılıçdaroğlu’nun yazlığı gibi bir yer 100 bin 110 bin TL’lik harcamayla yapılabilir” dedi.Burhaniye eski belediye başkanlarından emekli öğretmen Necmi Şengider (60) de Kılıçdaroğlu’nun Pelitköy’de bir yazlığı olduğunu bildiğini, bölgeye gelişinde inşaat çalışmalarını incelerken yanında bulunduğunu aktardı, “Bu ev sıradan bir yazlık. Bir devlet memurunun da kolaylıkla ödeyebileceği bir üyelik aidatıyla yapılıyor. Ekstra bir şey değil. Buranın piyasa değeri bitmiş durumda olursa 200- 250 bin lira yapar. Bu bitmemiş haliyle ise 190 bin lira eder” görüşünü dile getirdi.Burhaniye'de emlakçılık yapan Osman Erbalaban (42) ise, Kılıçdaroğlu'nun yazlık evini bildiğini, aynı kooperatiften 3 evin kendisinde satılık olduğunu belirterek, “Müşterilerimiz hisselerine, şimdiye kadar ödedikleri para olan 170 bin lira istiyor. Müşterilerimiz satmak istiyorlar çünkü, buranın altyapısı henüz tamamlanmamış, Yolu yok, sahilinde paçalı donla denize giriliyor. Sanıyorum ki, diğer kooperatif ortakları burayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ortak olmasıyla altyapısının daha kolay yapılabileceğini düşünmüş olmalılar. Ancak henüz yolu bile yok. Pelitköy Belediyesi CHP'li bir başkana sahip olmakla birlikte hiçbir özel muamele görmemiş. Ekonomik sıkıntılar da malum. Müşteri çıkarsa, elimde bu kooperatiften üç yazlık var, satarım” diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun üyesi olduğu kooperatif 19 ortaklı, evler 21 Şubat 2009'da noter huzurunda yapılan çekilişle sahiplerini bulmuş. İki katlı evler, alt katında oturma odası, yatak odası, banyo ve tuvalet, ikinci katta ise, bir çocuk odası, bir yatak odası ve tuvalet-banyo olmak üzere 110 metrekarelik kullanıma sahip. Evlerin kaba inşaatı bitmiş, pencere ve kapıları takılmış, fayansları döşenmiş durumda. Kooperatifin ortasında 6 metre eninde 18 metre uzunluğunda, ortakların kullanımına açık bir de yüzme havuzu buluyor.