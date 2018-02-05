Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinde üç büyükşehir belirleyici oldu; hangi sandıktan kime oy çıktı?

CHP’nin 36’ncı Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5’inci kez genel başkan seçildiği oylamada 3 büyük şehir belirleyici oldu. Kılıçdaroğlu’na, bin 81 imzaya rağmen sandıktan 790 oy çıkarken; 165 imzayla seçime giren Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 447 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun oy sayısı, imzacı sayısının 291 altında kaldı. Genel Başkanlığa aday olan Muharrem İnce ise imzacı sayısından 282 fazla oy aldı. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin bulunduğu bir numaralı sandıktan Muharrem İnce’ye 8 oy çıkması dikkati çekti.

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre CHP’de 176 delegeyle en fazla delegeye sahip İstanbul’dan İnce’ye 23 oy çıkarken, 64 delegeye sahip Ankara’dan 20, 52 delegeye sahip İzmir’den 8 oy çıktı.

Özellikle İstanbul’un blok olarak oy kullandığı 14 nolu sandıktan Kılıçdaroğlu’na 43 oy çıkarken, İnce’ye 8; 15 nolu sandıkta ise Kılıçdaroğlu’na 42, İnce’ye 7 oy çıkması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu İstanbul'dan aldığı oylarla İnce'ye fark atarken; İnce seçimlerde çoğunlukla İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi’ndeki illerin bulunduğu sandıklarda oy aldı.

343 oy farkla genel başkan

Kayıtlı delege: 1266

Oy kullanan: 1253

Geçerli oy: 1237

Geçersiz oy: 16

Kılıçdaroğlu: 790

İnce: 447

Lider adayları nereden ne kadar oy aldı?

Genel başkanlık seçiminde yarışan Kemal Kılıçdaroğlu (KK) ve Muharrem İnce’ye (Mİ) sandıklardan çıkan oylar, illerin eğilimleri konusunda da fikir verdi:

- 1 Nolu Sandık (Merkez Yürütme Kurulu (MYK)-Parti Meclisi (PM)): KK: 39, Mİ: 8

- 2 Nolu Sandık (Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)-PM-Milletvekili (MV)): KK: 35, Mİ: 10

- 3 Nolu Sandık (MV): KK: 35, Mİ: 15

- 4 Nolu Sandık (MV-Adana): KK: 29, Mİ: 21

- 5 Nolu Sandık (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara): KK: 31, Mİ: 21

- 6 Nolu Sandık (Ankara, Antalya): KK: 35, Mİ: 15

- 7 Nolu Sandık (Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir): KK: 31, Mİ:1 9

- 8 Nolu Sandık (Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu) KK: 26, Mİ: 24

- 9 Nolu Sandık (Burdur, Bursa, Çanakkale) KK: 37, Mİ: 13

- 10 Nolu Sandık (Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce) KK: 28, Mİ: 17

- 11 Nolu Sandık (Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep): KK: 38 Mİ: 12

- 12 Nolu Sandık (Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay) KK: 31, Mİ: 20

- 13 Nolu Sandık (Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul) KK: 32, Mİ: 18

- 14 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 43, Mİ: 8

- 15 Nolu Sandık (İstanbul) KK: 42, Mİ: 7

- 16 Nolu Sandık (İstanbul, İzmir) KK: 39, Mİ: 8

- 17 Nolu Sandık (İzmir, Kahramanmaraş) KK: 34, Mİ: 13

- 18 Nolu Sandık (Maraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Çanakkale) KK: 31, Mİ:19

- 19 Nolu Sandık (Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kilis, Konya) KK: 22, Mİ: 29

- 20 Nolu Sandık (Konya, Kütahya, Malatya, Manisa) KK: 27, Mİ: 23

- 21 Nolu Sandık (Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş) KK: 31, Mİ:19

- 22 Nolu Sandık (Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya) KK: 19, Mİ: 30

- 23 Nolu Sandık (Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa) KK: 22, Mİ: 29

- 24 Nolu Sandık (Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon) KK: 28, Mİ: 24

- 25 Nolu Sandık (Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak) KK: 26, Mi: 25

60 kişilik Parti Meclisi için 488 aday yarıştı

CHP 36. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyelikleri için seçim yapıldı. 52’si seçimle belirlenen 60 kişilik PM üyeliği için 488 aday çıkarken; 15 üyeli YDK içinse 108 başvuru yapıldı. Aday enflasyonu yüzünden salonda “anahtar liste” savaşı yaşandı. PM için 52 kişilik “anahtar liste” çıkaran Kılıçdaroğlu, merkez yönetim kurulundan (MYK) 4 ismi listesine almazken; emekli büyükelçilerden Ünal Çeviköz’e listesinde yer vermesi dikkat çekti.

O isimleri sildi

Kılıçdaroğlu; MYK üyeleri, Genel Sekreter Kamil Oktay Sındır, Genel Başkan Yardımcıları Erdal Aksünger, Yasemin Öney Cankurtaran ve Zeynep Altıok’u 52 kişilik anahtar listesine almadı.

Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Aykut Erdoğdu, Haluk Koç, Seyit Torun, Çetin Osman Budak ve Tekin Bingöl ise Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldı.

Ağabeyler ve gençler

Kılıçdaroğlu’nun CHP Meclis Başkanvekilliği yarışını kaybeden, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partinin genç yüzlerinden İstanbul Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel ime Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’e yer vermesi dikkat çekti.