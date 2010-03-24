Kılıçdaroğlu'nun rüşvet iddiasına Eker'den talimat

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ''GDO'lu ürünler konusunda Türkiye'de rüşvet dağıtıldığını tespit etmesine karşın, ilgili savcılığın takipsizlik kararı verdiği'' iddiasına ilişkin olarak, kendisinin 19 Ocak 2010 tarihli talimatıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatıldığını ve buna ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu düzenledii basın toplantısında ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun GDO'lu ürünler konusunda Türkiye'de rüşvet dağıtıldığını tespit ettiğini ileri sürmüştü.



Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Aralık 2009 tarihinde Türk Delta&Pine unvanlı şirket hakkında yapılmış veya yapılmakta olan bir inceleme veya soruşturma olup olmadığı hususunda bakanlıktan bilgi istediğini, Bakanlık tarafından konu ile ilgili yapılan arşiv araştırması sonucunda ise ilgili firma hakkında yapılmış veya yapılmakta olan bir inceleme ve soruşturmaya rastlanmadığının Kılıçdaroğlu'na bildirildiğini ifade etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının 14 Ocak 2010 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine intikal ettirildiğini ve ilgili kararın Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirildiğini açıklayan Eker, ''Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya gerek olmadığına dair karar vermiş olmasına rağmen, idari inceleme ve soruşturma 19 Ocak 2010 tarihli yazılı talimatımla Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılmış olup ve buna ilişkin çalışmalar devam etmektedir'' dedi.



Kılıçdaroğlu: 43 bin dolar rüşvet dağıtıldı



Kılıçdaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olan Delta&Pine şirketinin Türkiye'de yüzde 100 sermayesi kendine ait olan ''Türk Deltapine Limited Şirketi''ni kurduğunu, bu şirketin GDO'lu pamuk tohumu ve pazarlaması işiyle uğraştığını belertti. ABD'de yapılan denetimlerde, 2001-2006 yılları arasında Türkiye'deki şirketin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı memurlarına 43 bin dolar rüşvet dağıttığının saptandığını öne süren Kıçıdaroğlu, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun para cezası verilmesi istemiyle durumu Kolombiya Bölge Mahkemesi'ne aksettirdiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, gerek ana şirket gerekse Türkiye'deki şirketin suçlamalara itiraz etmeksizin Mahkemenin verdiği 300 bin dolar cezayı ödemeye razı olduklarını ifade etmişti.



Olayın Türkiye'de bir gazeteye yansıması üzerine bir sivil toplum kuruluşu olan ''Sağlık ve Gıda Güvenlisi Hareketi Derneği''nin suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Kıçıldaroğlu, konuyu soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ''kovuşturmaya yer olmadığı'' kararı verdiğini bildirmişti.



CHP'li Kılıçdaroğlu, ABD Sermaye Piyasası Kurulu ile Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın karar örneklerini basın mensuplarına dağıtmıştı.