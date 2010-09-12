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Kılıçdaroğlu'nun oyu tehlikede mi?

Kılıçdaroğlu'nun adres değişikliği beyanını unuttuğu için seçmen kaydı bulunmadığından oy kullanamayacağı iddia edildi.

12 Eylül 2010 03:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adres değişikliği beyanını unuttuğu için seçmen kaydı bulunmadığından oy kullanamayacağı iddia edildi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandı. Selvi Kılıçdaroğlu, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi’nde 4143 nolu sandıkta oyunu kullanmak üzere, tek başına okula geldi.Gazetecilerin Selvi Kılıçdaroğlu’na ’eşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy kullanıp kullanmayacağına’ ilişkin sorusu üzerine, "Hayırlı olsun. Eşim şu anda İstanbul’da" karşılığını verdi.Kılıçdaroğlu, gazetecilerin aynı soruyu ısrarla sorması üzerine, "Kendisi şu anda İstanbul’da" şeklinde konuştu.Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.



Kılıçdaroğlu'nun oyu tehlikede mi?


İddialara göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumda oy kullanıp kullanmayacağı hala belli değil...


Milliyet'in haberine göre adres değişikliği beyanını unuttuğu için seçmen kaydı bulunmayan CHP lideri, oy kullanamama tehlikesi ile karşı karşıya...


Bu durumda Kılıçdaroğlu hem 'hayır' diyemeyecek hem de oy kullanmadığı için para cezası ödeyecek.


Referandumda oy kullanma işlemi sürerken CHP yetkililerinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

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