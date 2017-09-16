"Kılıçdaroğlu'nun oğlunun askerliğini yapacağı birliğin adresinin detaylı olarak verilmesi ciddi bir hata"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirmek üzere dün birliğine teslim oldu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kerem Kılıçdaroğlu'nun askerliğini yapacağını birliğin adresinin detaylı bir şekilde haber olmasını "ciddi bir hata" olarak değerlendirdi.

Fatih Altaylı'nın Habertürk'te "Diğer eğitim dernekleri nerede?" başlığıyla (16 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu askerliğini yapacak.

Hakkı olmasına rağmen bedelli askerlik yapmaması takdire şayan.

Bir politikacının oğlundan beklenebilecek bir özveri.

Ancak bir şeyi çok yanlış buluyorum.

Kemal Bey’in oğlunun askerliğini nerede yapacağı detaylı olarak her yerde haber oluyor.

Bana sorarsanız bu ciddi bir hata.

Hatadan öte bir güvenlik riski.

Türkiye’nin geldiği, getirildiği yer ortada.

Müthiş bir kamplaşma, müthiş bir ötekileştirme.

Neredeyse düşmanlık seviyesinde bir nefret toplumuna dönüştük.

Anamuhalefet partisi liderinin oğlunun bulunduğu yerin, böylesine açık bir biçimde yazılıp çizilmesi, bence çok ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

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