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Kılıçdaroğlu'nun 'Meclis toplanmalı' teklifine AKP'den Cem Uzan'lı yanıt

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'nın veto kararına ilişkin 'Meclis toplanmalı çağrısına...

19 Nisan 2011 03:00

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK'nın veto kararına ilişkin yaptığı 'Meclis toplanmalı çağrısına AKP'den ilk yanıt Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, Kılıçdaroğlu'nu popülizm yapmakla suçladı.

BDP'nin bağımsız olarak seçime girecek adaylarının Yüksek Seçim Kurulu engeline takılmasından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına hükümetten yanıt geldi.  AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, soru üzerine, "Popülizm konusunda kimse Cem Uzan'ın eline su dökemez" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu, aralarında Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak'ın da bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını, milletvekili seçilme yeterliliğini etkileyecek eski mahkumiyetleri bulunduğu gerekçesiyle dün iptal etmişti.


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