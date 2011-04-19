Kılıçdaroğlu'nun 'Meclis toplanmalı' teklifine AKP'den Cem Uzan'lı yanıt

T24

BDP'nin bağımsız olarak seçime girecek adaylarının Yüksek Seçim Kurulu engeline takılmasından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırmasına hükümetten yanıt geldi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş, soru üzerine, "Popülizm konusunda kimse Cem Uzan'ın eline su dökemez" dedi.Yüksek Seçim Kurulu, aralarında Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak'ın da bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının adaylıklarını, milletvekili seçilme yeterliliğini etkileyecek eski mahkumiyetleri bulunduğu gerekçesiyle dün iptal etmişti.