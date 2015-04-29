Kılıçdaroğlu'nun maaşındaki haciz kalktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Beyhan tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili maaşına konulan 8 bin 752 TL 77 kuruşluk haciz, Kılıçdaroğlu'nun avukatının 2'nci İcra Dairesi'ne parayı yatırması ile kalktı.

Beyhan, Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında belediye çalışanı olarak kendisinden 'Kişilik haklarına hakaret' iddiasıyla Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. 4 bin TL’lik tazminat davasını sonuçlandı.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nu mahkeme masrafları ve faizleriyle birlikte 8 bin 752 TL tazminata mahkûm etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından Yargıtay’a götürülen mahkeme kararı onandı. Hukuki sürecin tamamlanması üzerine Beyhan’ın avukatları, Kayseri 2'nci İcra Müdürlüğü’ne başvurarak 9 Nisan'da ödeme tebligatı yapıldı.

Kayseri 2'nci İcra Müdürlüğü’nün ödeme tebligatına rağmen 10 gün içinde tazminatı ödemeyen Kılıçdaroğlu için icra kararı çıkartıldı. Kayseri 2'nci İcra Müdürlüğü, TBMM Başkanlığı'na müzekkere yazarak Kılıçdaroğlu hakkındaki icranın işleme konulmasını ve söz konusu paranın borç ödeninceye kadar maaşından kesilmesini istedi.

Bu konudaki gelişme ve haberin medyada yer alması üzerine Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki avukatı Halil İbrahim Yolcu, dün saat 15.31'de Kayseri 2'nci İcra Dairesi'ndeki '2015/7786' numaralı dosyaya 'THS2015 seri ve 28551803 no'lu tahsilat makbuzu ile 8 bin 752 TL'yi yatırıp, hacizi kaldırdı. Dosyadaki asıl alacak olan 4 bin TL'nin işlemiş faiz, harç, yargılama giderleri, avukatlık ücreti nedeniyle 8 bin 752 TL 77 kuruşa ulaştığı ifade edildi.