"Kılıçdaroğlu'nun listesini görenler 'Bu çakma' dedi; farklı bir beklenti vardı, tereddütte kaldılar"

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur CHP'nin 36. Olağan Kongresi'ndeki izlenimlerini yazdı. İlknur, "Merakla beklenen Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM listesi delegeler ve basın mensupları arasında bitmek bilmeyen bir tartışmaya neden oldu" dedi. "Listeyi görenler 'Bu çakma bir liste, Kılıçdaroğlu’nun listesi olamaz, sakın aldanmayın' diye birbirlerini uyarırken sonunda dayanamayıp MYK üyelerine sorarak durumu netleştirdiler" ifadesini kullanan İlknur, "Herhalde farklı bir liste beklentisi vardı ki tereddütte kaldılar" yorumunu yaptı.

İlknur'un izlenim haberi şöyle:

CHP 36.Olağan Kongresi’nin genel başkanlık yarışının sonucu önceden az çok tahmin edildiği için asıl heyecan PM seçimlerinde yaşandı. İlk gün başvuru sayısı 800’ü aşmasına karşın genel merkezin anahtar listesinde yer alamayan adayların çekilmesiyle bu sayı yarıya inse de aday sayısı yine yüksekti. Her kurultayda olduğu gibi bu kurultayda da pek çok anahtar liste yapıldı. Ancak asıl yarış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi ile Muharrem İnce ve “Sol Cesaret” adıyla çıkan liste arasında yaşandı. İnce’nin listesinde de genel merkez ve sol grubun listesinden ortak isimler vardı. Bu listeden sadece Tuncay Özkan ile Gökhan Günaydın listeyi deldiğine göre demek ki genel başkanlık için İnce’ye oy veren delegeler blok oy kullanmamış. Kullansa PM’ye pek çok isim sokabilirlerdi. Merakla beklenen Kılıçdaroğlu’nun listesi delegeler ve basın mensupları arasında bitmek bilmeyen bir tartışmaya neden oldu. Listeyi görenler “Bu çakma bir liste, Kılıçdaroğlu’nun listesi olamaz, sakın aldanmayın” diye birbirlerini uyarırken sonunda dayanamayıp MYK üyelerine sorarak durumu netleştirdiler. Herhalde farklı bir liste beklentisi vardı ki tereddütte kaldılar.

İlginç diyaloglar...

Oylama öncesi adaylar farklı illerden partner bularak oy toplamaya çalıştılar. Tabii bu arada ilginç diyaloglar yaşandı. Basın tribününün hemen önünde yaşanan bu diyaloglardan biri, kulak kabartanları hayli güldürdü. Güneyden bir aday Karadenizli bir adaydan oy isterken, “Antep, Urfa ve Adıyaman delegeleriyle konuştum. Antep ve Urfa’nın yarısı sana oy verecek, Adıyaman ise full abi. Sen de artık sizin delegelerle konuş, bana oy topla” deyince Karadenizli aday, “Ula b..k yinenin oğli, Adıyaman seçimleri iptal oldu, delegeleri yok ki bana full versinler” diye yalanını yüzüne vurunca öteki hızla uzaklaştı. Oylama başladığında kurultay salonunun önüne de sıra sıra ambulanslar dizildi. Yedikleri dönerli sandviçten zehirlenenler hastanelere kaldırılırken milletvekillerinden bir kısmı oylarını kullanamadan hastanelere akın ettiler. Zehirlenen partililerden bazıları da yolda rahatsızlanmaya başladığından güzergâhlarındaki illerin hastanelerine kaldırıldı. Bu konuda en güzel espriyi bir kadın delege patlattı. 70’li yıllardan tanıdığımız, kadim dostumuz İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever’le salonda sohbet ederken bir kadın delege de yanımızdaki sandalyeye oturarak zehirlenme konusundaki muhabbetimize dahil oldu. “Valla biz genel merkeze yıllardır üyeleri sıfırlayın yeniden yazalım diye söylüyorduk ama böyle bir sıfırlama yolunu ima dahi etmemiştik” diyen kadın delegenin sözüyle kahkahayı patlattık.

Kulaktan kulağa...

Oy sayımına geçildiğinde salonda borsa endeksi gibi adayların oy sayıları bir inip bir çıkıyordu. “Tekin Bingöl düştü” diye bir haber dolaşıma sokuluyor ardından “Tekin Bingöl çıktı, onun yerine Bülent Tezcan düştü” diye bir başka haber geliyordu. Üç beş dakika sonra birisi tribünlere “Mehmet Bekaroğlu mevta oldu” diye bağırıyor, diğeri “Sezgin Tanrıkulu da öyleymiş galiba” diye cevap veriyordu. Sonuçta MYK üyeleri çok çizik yemesine ve az oy almalarına karşın Bekaroğlu dışında seçilmeyi başardılar. Sarıyer delegesi Ali Rıza Yılmaz’ın listeye girememesi anlaşılabilir bir durum. Delege aynı ilçeden iki kişi fazla deyip Gökhan Zeybek’i seçerken Ali Rıza Yılmaz’ı liste dışı bıraktı. Listeyi delenlere baktığımızda ise delegenin vermek istediği mesajı şöyle okumak mümkün. “Parti yönetiminde devşirme adaylara, kafası karışıkların ortaya karışık politikalarına, sağdan gelenlerin parti üst yönetiminde görev almasına gönlümüz razı değil.” Delegenin verdiği bir diğer mesaj da “Organik CHP’lilere, yüreği solda atanlara ve parti emektarlarına eyvallah!” olmuş.