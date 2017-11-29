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"Kılıçdaroğlu'nun kutusundaki kurdele haç işareti gibi duruyor" diyen Hüseyin Gülerce, Twitter'da tiye alındı

"Ben saydım konuşmada tam 23 kez 'F' harfini kullandı, FETÖ'ye mesaj değil de ne?"

29 Kasım 2017 10:44

Bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Hüseyin Gülerce'nin "Komplo teorisi olarak değil ama dikkat çekici: Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te açtığı kutunun kurdelesi, altta haç işareti gibi göründü" paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "yurt dışına milyonlarca lira kaçırdığını" iddia ettiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İspat et, istifa ederim" çıkışına dün (28 Kasım 2017) partisinin grup toplantısında yanıt verdi. Man Adası'nda kurulan bir off - shore şirkete Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, eski özel kalem müdürü ve oğlu tarafından on milyonlarca dolar aktarıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Kutuyu açıyorum" diyerek canlı yayında swift kodlarının da yer aldığı birtakım banka dekontlarını gösterdi.  Erdoğan'a yönelik çağrısında "Haysiyetli bir adamsan gereğini yap" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bahsi geçen açıklamaları, sosyal medyada kendine geniş yer buldu. Bir dönem, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in sağ kolu olarak anılan Gülerce de, Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı: 

"Komplo teorisi olarak değil ama dikkat çekici: Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te açtığı kutunun kurdelesi, altta haç işareti gibi göründü."

Gülerce'nin paylaşımı çok sayıda Twitter kullanıcısı tarafından tiye alındı.

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