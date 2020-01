Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda şehit düşen askerin anısına çeşme

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT(Artvin), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Artvin’in Şavşat İlçesi’ndeki konvoyuna yönelik geçen yıl Ağustos ayında PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına, Artvin Off Road Kulübü tarafından çeşme yaptırıldı.

Şavşat İlçesi Soğuksu Mevkii’nde yaptırılan çeşmenin açılışı için Artvin Off Road Kulübü üyeleri araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy halinde bölgeye geldi. Güvenlik önlemi alınan bölgedeki törene Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerci, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ile Artvin Ofroad Kulübü Başkanı Murat Yılmaz ve üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından dua edildi.

Artvin Ofroad Kulübü Başkanı Murat Yılmaz, hain saldırı soncu bu noktada şehit düşen Fatih Çaybaşı’nın adını ölümsüzleştirmek için çeşme yaptırdıklarını belirterek bir daha böyle acı bir olayın olmamasını diledi.

Vali Ömer Doğanay da yenilmeyeceklerini bir daha hem Artvin’e, hem dünyaya, hem de millete ve düşmanlara göstermek için burada olduklarını belirterek şöyle dedi:

“Belki küçük bir eser gibi görünebilir ama inşallah ebedi bir çeşme olacaktır. Biz her zaman şehitleriyle beraber yaşamış bir milletiz. İnşallah şehitlerimizle ve yaşayanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde bu ezan ve bayrak altında ebediyete kadar devam edeceğiz.”

Kurdele kesilmesi ardından açılışı yapılan çeşmeden ilk suyu Vali Ömer Doğanay içti.

