-KILIÇDAROĞLU'NUN KONVOYUNDA KAZA İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programında görevli bir polis eskortu ile seyir halinde çarptığı araçta maddi hasar meydana geldi. Kılıçdaroğlu, Fatih'te bulunan Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanlığını ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan işçilere yönelik kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece Belediyesinin yaptırdığı bazı tesislerin açılış, bazı tesislerin de temel atma törenlerine katılmak üzere konvoy eşliğinde sendikadan ayrıldı. Seyir halinde bulunan konvoya eşlik eden polis eskortu, sivil plakalı bir araca çarptı. Kaza sonucu polis eskort aracı ile sivil plakalı araçta hasar meydana geldi.