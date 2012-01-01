T24 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki kazada Gürsel Tekin'in bulunduğu araca TIR'ın arkadan çarpması sonucu hafif hasar oluştu.





Van'dan Şırnak'a hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi.



Konvoyda yer alan ve içerisinde Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in de bulunduğu otomobile Bitlis'in Tatvan ilçesi çıkışında İran plakalı olduğu belirtilen TIR arkadan çarptı.



Hafif şekilde hasar oluşan araçta, Tekin'in yanı sıra Parti Meclisi üyesi Hüseyin Yaşar, Genel Başkan asistanı Barış Bozkurt'un bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Tekin ve araçtakilerin, konvoydaki başka bir otomobille Şırnak'a devam ettiği kaydedildi.



Öte yandan açıklamada bulunan Tekin, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Tekin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu otomobille yola devam ettiklerini bildirdi.



