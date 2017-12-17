Kılıçdaroğlu'nun "Konsolosluğu büyükelçiliğe çevirin" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: O günler de yakın...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Doğu Kudüs'te konsolosluğumuz var. O konsolosluğu büyükelçiliğe çevirin" sözlerine, "Çıkmış Kemal konuşuyor. 'Orası Filistin’in başkenti olarak ilan edilmeli' diyor. Biz zaten çoktan ilan ettik. Ancak Kudüs şu an işgal altında olduğu için gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Fiili olarak biz bunu zaten yapmışız. O günler yakın, inşallah büyükelçiliğimizi de orada açacağız" şeklinde yanıt verdi.

AKP Karaman İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"BM kararına rağmen bu adımı atanlar 'biz sizi tanımıyoruz biz yaptık oldu' mantığıdır. Öyle mi diyorsunuz? Biz de sizi tanımıyoruz. Hıristiyan dünyasının lideri Papa hazretlerini aradım. Onun da bizimle olduğunu gördüm.

Yerinizde durun, siyonist bir adım atmaya kalkmayın. Atarsanız bunu bedeli ağır olur. Çıkmış Kemal konuşuyor. 'Orası Filistin’in başkenti olarak ilan edilmeli' diyor. Biz zaten çoktan ilan ettik. Ancak Kudüs şu an işgal altında olduğu için gidip büyükelçiliğimizi açamıyoruz. Fiili olarak biz bunu zaten yapmışız. O günler yakın, inşallah büyükelçiliğimizi de orada açacağız."