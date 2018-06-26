"Kılıçdaroğlu'nun koltukta oturduğu her gün CHP zarar görmektedir"

Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, CHP'nin bir önceki seçimdeki oy oranını koruyamamasının sorumlusunun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim olduğunu söyledi. Anadol, "Koltukta oturduğunuz her gün CHP zarar görmektedir. Makamınızı boşaltın ve CHP'nin eski genel başkanları arasında yerinizi alın" dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendiren Anadol, "Muharrem İnce'nin gösterdiği performansı son derece başarılı buluyorum. CHP'nin yıllardır alamadığı oyu yüzde 30'lara ulaştırdı. Bu sonucu görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Anadol, CHP'nin aldığı yüzde 22,64'lük sonucun ise deneyimli bir siyasetçi olarak hem kendisini hem de altı oka gönül verenleri çok üzdüğünü aktardı.