Kılıçdaroğlu'nun kayınpederi intihar etmemiş

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayınpederi 82 yaşındaki Ali Hıdır Özdağ, 3 kattan düşerek hayatını kaybetti. Tunceli Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ölüm nedeninin intihar değil, 'kalp krizine bağlı olarak yüksekten düşme' olduğu ifade edildi.



İzmit’te oturan Ali Hıdır Özdağ, 2 gün önce damadı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli yaşayan kardeşi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu’nun evine misafirliğe gitti. İzmit’te birlikte oturduğu ve yakalandığı hastalık sonucu 64 yaşında vefat eden oğlu Celal Özdağ’ı 28 Ocak’ta toprağa veren Ali Hıdır Özdağ, gece yarısı yatmak için odasına çıktığında iddiaya göre kapıyı kilitledi, sonra da üçüncü kattaki pencereden boşluğa düştü.

Gürültü üzerine pencerelere çıkan yakınları Ali Hıdır Özdağ’ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Oğlunun ölümünden sonra büyük üzüntü yaşadığı bilinen Özdağ, olay yerine çağrılan ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun babası Ali Hıdır Özdağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ölüm nedeni intihar değil

Olayla ilgili olarak güvenlik güçlerinin hazırladığı ilk raporda 'pencereden atlamak suretiyle intihar' ifadesi yer almıştı ancak Tunceli Başsavcılığı'ndan otopsi raporlarına dayanarak yapılan açıklamada ölüm nedeninin 'kalp krizine bağlı olarak yüksekten düşme' olduğu belirtildi.

Özdağ’ın kalp krizi geçirdiği sırada paniğe kapılarak hava almak için gittiği pencereden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.



Özdağ'ın cenazesi yarın toprağa cerilecek

Olay yerine gelen polisin incelemelerinin ardından, Özdağ'ın cenazesi Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdağ'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Otopsinin ardından Ali Hıdır Özdağ’ın cenazesi Tunceli’ye getirildi. Özdağ’ın kızı Kemal Kılıçadoğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, babasının cenazesinin kaldırılması için bugün kente gelecek. Özdağ, yarın Nazımiye İlçesi Dereova Köyü’nde toprağa verilecek.



Kılıçdaroğlu: Kayınpederimin cenazesine yarın sabah gideceğim

Bazı açılışlara katılmak ve görüşmeler yapmak üzere İstanbul'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de yaşamını yitiren kayınpederi Ali Hıdır Özdağ'ın cenazesine yarın sabah gideceğini bildirdi.

CHP Lideri, bir başka soru üzerine kayınpederinin ölümüyle ilgili haberi telefonla aldığını söylemekle yetindi.