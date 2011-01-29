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KILIÇDAROĞLU'NUN KAYINBİRADERİ VEFAT ETTİ KOCAELİ (A.A)

29 Ocak 2011 01:45

-KILIÇDAROĞLU'NUN KAYINBİRADERİ VEFAT ETTİ KOCAELİ (A.A) - 28.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Özdağ, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji servisinde, yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçirdiği için tedavi altına alınan Özdağ, bir süre önce yoğun bakım servisine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Özdağ'ın, yaklaşık 2 saat önce yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu arada, yakınları tarafından Özdağ'ın cenazesinin hastane morgundan alınarak Esentepe Çenedağ Cemevi'ne götürüldüğü belirtildi. Kılıçdaroğlu, 13 Ocak Perşembe günü eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Özdağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Hasan Aydınlık ve hastanenin başhekimi Doç. Dr. Zekeriya İlçe'den bilgi almıştı.

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