Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin 850 lira maaşla bekçilik yaptığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en küçük kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun İzmir’de bir inşaatta 850 lira maaşla bekçilik yaptığı ortaya çıktı. Kardeş Kılıçdaroğlu, ağabeyinden yardım istemediğini belirterek, "Ondan bana torpil yapmasını mı isteseydim? Böyle yaparsam onu zorda bırakmış olmaz mıyım? Bu başkalarına haksızlık olmaz mı?" diye konuştu

Egedesonsoz.com’dan Hasan Dalgıç’ın haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun en küçük kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Gaziemir'de Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Projesi’nde bekçi olarak çalışıyor.

Haberde Celal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de dünyaya geldiği, önce Devlet Su İşleri, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başladığı bilgileri yer alıyor. Birer yıl arayla doğan, iki erkek, bir kız çocuğu babası Celal Kılıçdaroğlu, 2007 yılında emekli olmuş. Hastalanan annesine bakmak için Tunceli’ye dönmüş. Annesini kaybettikten sonra yeniden Kocaeli’ne dönmüş. Halen 1350 lira olan emekli aylığından, ev kredisi çeken oğluna ayda 500 lira destek olmak zorunda kalınca, dara düşmüş. Kocaeli’nde iş bulamayınca, İzmir’e gelmiş.



'Torpil mi isteseydim'



Celal Kılıçdaroğlu ağabeyinden neden yardım istemediğine ilişkin bir soruya ise şu cevabı verdi:

"İsterdim. Kendisi de yardımcı olurdu. Ancak o Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı. Ondan bana torpil yapmasını mı isteseydim? Böyle yaparsam onu zorda bırakmış olmaz mıyım? Bu başkalarına haksızlık olmaz mı? Üstelik çalışmak ayıp değil ki… İş arıyordum, burada buldum. Masa başında oturmak bana uygun değil. Burada halimden çok memnunum. Bizler başkaları gibi gemicik peşinde koşanlardan değiliz. Ağabeyimle telefonla görüştük. İzmir’de iş bulduğumu söyledim, o da memnun oldu.”



Başbakan'a seslendi



Kendisi gibi emeklilerin sorunları hakkında da konuşan Celal Kılıçdaroğlu, "Emekliler gerçekten çok zor şartlarda yaşıyor. Emeklilerin çoğunluğu en az benim kadar zor durumda yaşam savaşı veriyor. Başbakan biraz da emeklileri düşünsün. Aldığım emekli aylığı yetse ben niye gurbete düşeyim, gelip burada çalışayım" dedi.



Kılıçdaroğlu: Alın teriyle ekmeğini kazanıyor, alnından öpüyorum



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en küçük kardeşi Celal'in İzmir'de bir inşaatta bekçi olarak çalıştığını doğrulayarak, Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:

"Edindiğiniz bilgi doğrudur. Kardeşim evinin ekmeğini alın teriyle kazanan bir emekçidir. Ekmeğini, aşını alın teriyle kazanan başı dik, onurlu milyonlarca emekçi gibi inşaatta çalışan kardeşime de, kolaylıklar, sağlık ve huzur diliyor, alnından öpüyorum."



850 lira maaş alıyor



hurriyet.com.tr’ye konuşan CHP Gaziemir İlçe Başkanı Umut Tekin, CHP Lideri'nin en küçük kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun bir inşaatta bekçi olarak çalıştığını doğruladı.

Tekin, Celal Kılıçdaroğlu'nun "gündüz bekçisi" olarak görev yaptığını söyleyerek, 850 lira maaşla çalıştığını belirtti.



'Duyunca inanamadım'



Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin, kendisinin ilçe başkanı olduğu bölgede inşaat bekçisi olarak çalıştığını, Gaziemir'deki yerel gazetecilerden duyduğunu ve ilk önce bu habere inanmadığını söyleyen Tekin, "Seydi Baba Türbe inşaatına incelemeye gittim. Kendisiyle orada karşılaşınca, doğrudan soramadım, sohbete başladım. Uzun sohbetin ardından, söz 'nerelisin' konusuna geldi. Bunun üzerine de, Sayın Genel Başkan'ın kardeşi olduğunu öğrendim."

Tekin, Celal Kılıçdaroğlu'na, "neden bize gelmedin" diye sorduğunu da belirterek, aldığı yanıtı şöyle anlattı:

"Bana, 'geçinemedim' dedi. 'Emeğimle çalışmak istedim, bu işi buldum, gururla da çalışıyorum" diye devam etti.

Tekin, üyesi olduğu partinin Genel Başkanı'nın kardeşinin, kendi görev alanında "inşaat bekçisi" olmasının kendisinde neler hissettirdiğine ilişkin soruya karşılık ise, "Han hamam sefaları sürenleri düşününce, Genel Başkanımızla bir kez daha gurur duydum" dedi.