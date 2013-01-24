Kılıçdaroğlu'nun kardeşi işten çıkarıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de bir inşaatta bekçilik yapan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu firma tarafından işten çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, İzmir Gaziemir Seydi Baba Türbesi Rekreasyon Projesi’nde bekçi olarak çalışan en küçük kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun işten çıkartıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nın bu sözleri üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de bir açıklama yaptı ve “Genel başkanımızın kardeşinin çalıştığı şirkete yönelik bir denetim süreci başlatılmış. Maliye defterlerini incelemeye almış. Bu sürece bağlı olarak Celal Kılıçdaroğlu işten çıkartılmış” diyerek Maliye Bakanlığı üzerinden Hükümet’e yüklendi.

Firma önce yalanladı



Kardeş Kılıçdaroğlu’nun çalıştığı inşaat şirketinin sahibi Kemal Gözlü ise gün içinde şu sözlerle iddiayı yalanladı:

“Olayın duyulmasının ardından çok sayıda gazeteci, televizyoncu ve vatandaşlar Gaziemir’deki şantiyemize gelmeye başladı. Biz de Celal Bey’e birkaç gün izin verdik. İşten çıkartma diye bir şey yok. Sadece Buca’daki şantiyemize aldık.” Gün boyu gazetecileri peşinden koşturan Celal Kılıçdaroğlu, kendisine ulaşan basın mensuplarına “Kemal Bey - firma sahibi- birkaç gün izin yap dedi. Şimdi çarşıda geziyorum. Çıkarılsam haberim olurdu” diye konuştu.



'Maalesef işten çıkardık'



Firma sahibi Kemal Gözlü akşam saatlerinde bir açıklama daha yaptı ve haberi doğruladı. Gözlü “Celal Kılıçdaroğlu’nun bundan sonra kendi firmalarında değil bir akrabalarının şantiyesinde çalışacağını” söyledi. Gözlü ayrıca “Bu durumdan, bu ilgiden kendisi de memnun değil, biz de memnun değiliz. Bundan sonra bizim firmamızda değil bir akrabamızın inşaatında çalışacak” dedi.