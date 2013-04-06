Kılıçdaroğlu'nun kardeşi de siyasete giriyor

İzmir’deki bir şantiyede bekçilik yapmaya başlayınca yoğun ilgi gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, internetteki sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla belediye meclisi üyeliği için aday adayı olduğunu açıkladı.

Celal Kılıçdaroğlu, "Çevremden yoğun teklifler geldi, siyasette aktif olmam için. Ben de Buca’da meclis üyesi adaylığına soyundum. Amacım, ağabeyime siyasi hayatında destek olmak" dedi.

Kılıçdaroğlu ailesinin 7 çocuğundan en küçüğü Celal Kılıçdaroğlu, Devlet Su İşleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevleri ardından 2007 yılında emekli oldu. Celal Kılıçdaroğlu, aldığı 1350 lira emekli aylığı yetmeyince iş bulmak için İzmir’e geldi. Aylık 850 liraya Gaziemir İlçesi’ndeki Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Projesi inşaatında bekçilik yapmaya başlayan, bir kulübede kalan Celal Kılıçdaroğlu, olayın ortaya çıkması ve çalıştıkları bölgeye çok sayıda meraklı ile basın mensubunun akın etmesi üzerine izne ayrıldı.

Firma sahibinin de izniyle Celal Kılıçdaroğlu, daha rahat hayatını sürdürmesi için Buca İlçesi’ndeki adresi açıklanmayan bir inşaatta aynı görevde çalışmasına karar verildi. Yeni görev yerindeki aynı işine başlayan Celal Kılıçdaroğlu, iki ay önce, ani bir kararla kentten ayrıldı.



Piknik alanında çalışıyor



Çalışmak için gittiği İstanbul’da umduğunu bulamayan Celal Kılıçdaroğlu, 4 gün önce İzmir’e döndü. Gaziemir İlçesi’nde çocukluk arkadaşının işletmecilik yaptığı piknik alanında güvenlikten sorumlu olarak çalışmaya başlayan Celal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta, Buca Belediye Meclisi üyeliği için aday adayı olduğunu açıkladı. Celal Kılıçdaroğlu, sitedeki sayfasında, "Buca’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde Gediz bölgesi meclis üyeliği adaylığımı açıklıyorum. Allah nasip ederse canlar" yazdı.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Celal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "İstanbul’da umduğumu bulamayınca İzmir’e döndüm. Çocukluk arkadaşım yanında çalışmaya başladım. Bu süreçte çok sevenim ve destekleyenim olduğunu gördüm. Siyasette aktif olmam için yoğun teklifler geldi. Ben de Buca’da meclis üyesi adaylığına soyundum. Amacım, ağabeyime siyasi hayatında destek olmak."