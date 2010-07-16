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KILIÇDAROĞLU'NUN GÜZERGAHINDA ŞÜPHELİ KUTU ESKİŞEHİR (A.A)

16 Temmuz 2010 15:15

-KILIÇDAROĞLU'NUN GÜZERGAHINDA ŞÜPHELİ KUTU  ESKİŞEHİR (A.A) - 16.07.2010 - Eskişehir'de miting yapacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçeceği güzergahta, şüpheli kutu paniği yaşandı. Bomba imha uzmanlarının incelediği iki teneke kutunun içinden boş sprey boya kutuları çıktı. Adalet Sarayı önünde, Cumhuriyet Bulvarı'nın ortasındaki refüjde bulunan Adalet Heykelindeki insan figürünün yüzünün yarısının bezle kapatıldığını ve elindeki terazinin kefelerinde birer teneke kutu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, bulvarı çift yönlü olarak trafiğe kapattı ve vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermedi. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanları, güvenlik gerekçesiyle sinyal kesici cihazla yaklaştıkları heykelde bulunan kutuları, uzun sopayla yere düşürdü. Kutuların içinden birer adet boş sprey boya kutusu çıktı.

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