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Kılıçdaroğlu’nun görüşme talebine Demirtaş'tan yanıt: Olumlu karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifini reddetmişti

12 Ekim 2015 22:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin reddettiği, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebine HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Olumlu karşılıyoruz" yanıtını verdi.

Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebi ile ilgili; "Görüşme talebini olumlu karşılıyoruz. İlk fırsatta bir araya gelmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan randevu talep etmişti.

Davutoğlu’nun talebini reddeden Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na “Zamanlama olarak uygun değil” sözleriyle ‘hayır’ yanıtı vermişti.

 

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