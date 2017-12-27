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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına 10 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2 tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu

27 Aralık 2017 13:04

Fethullahçı Terör Örgütü 'FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin olarak görülen davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu yargılanan  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul,  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına  çarptırıldı. 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, verilen aranın  ardından davaya ilişkin karar açıklandı.
 
Mahkeme heyeti, Gürsul'un da aralarında yer aldığı 7 tutuklu, 2  tutuksuz sanıkla ilgili hükmünü okudu. Buna göre Gürsul'un, "FETÖ/PDY üyeliği"  suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

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