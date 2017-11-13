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Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Gürsul'un 15 yıla kadar hapsi istendi

'FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması' soruşturmasında gözaltına alınan Gürsul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştı

13 Kasım 2017 19:26

'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla tutuklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul’un 15 yıla kadar hapsi istendi.

DHA'nın haberine göre, ‘FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi’ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin aralarında Gürsul’un da bulunduğu 7’si tutuklu 40 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı mütaalasında, aralarında Gürsul’un da bulunduğu 11 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5’er yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep etti.

ByLock kullandığı ve kırmızı listede olduğu öne sürülen Gürsul, 18 Ağustos'ta açığa alınmış, ardından da KHK'yla İstanbul Üniversitesi’nden ihraç edilmişti. ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 6 Aralık 2016'da gözaltına alınan Gürsul, 22 Aralık 2016'da tutuklanmıştı.

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