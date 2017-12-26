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KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI FATİH GÜRSUL'A  10 YIL 6 AY HAPİS...(1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç

26 Aralık 2017 19:31

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi\'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul\'un da bulunduğu 7\'si tutuklu 11 sanıklı davada, karar çıktı.  Sanık Fatih Gürsul  \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, aralarında Doç. Dr. Fatih Gürsul\'un da bulunduğu 7 tutuklu sanık ile 2 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.
 

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