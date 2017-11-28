Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a "Tanıyor musun" diye sorduğu Sıdkı Ayan kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "istifa resti"ne cevap verirken adını gündeme getirdiği Sıdkı Ayan, İmam Hatip lisesi ve İlahiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra petrol işine giren bir iş adamı. Ayan'ın, enerji alanında faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bulunuyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında Erdoğan’ın yakanlarının yurt dışına para transferi yaptığını iddia etti. Kılıçdaroğlu konuşmasında Erdoğan'a “Sıdkı Ayan kimdir sayın Erdoğan?” diye sorduktan sonra şöyle devam etti:

“Man Adası’nda bir şirket kurulur. Bizim vilayetlerden daha küçük. Belbey LTD şirketi. O şirketin kuruluş senedi de bizde. Bu şirket bir yönetim kurulu toplantısı yapar. Sıdkı Ayan, bir kişiden oluşur yönetim kurulu. Tutanakları bizde. Şirketin sermayesi 1 sterlin. Man Adası devletinin resmi kayıtları var. Sıdkı Ayan bu şirketi Kasım Öztaş’a devretti. Sıdkı Ayan kimdir, tanıyor musun? Enişten bu şirkete 2.5 milyon para gönderiyor. Kardeşi 2.5 milyon dolar para gönderiyor. 1 sterlinlik şirkete bu parayı neden gönderiyor? Mustafa Erdoğan 1 milyon 250 milyon dolar para gönderiyor. Mustafa Gündoğan 250 bin dolar, Osman Ketenci 1 milyon dolar. Ahmet Burak Erdoğan 1 milyon 450 bin dolar gönderiyor. 4 Ocak 2012 Burak Erdoğan 4 milyon 250 bin dolar gönderiyor. Bütün bu paraların swift mesajları elimizde. Bu swift mesajı ne demek diyeceksiniz. Yurt dışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. Bu beni tatmin etmez dedim. Bankaların dekontu lazım dedim.”

Petrol işine girdi

Kılıçdaroğlu’nun adını gündeme getirdiği Sıdkı Ayan, Sivas’ın Gölova beldesinde doğup büyüdü. Sıdkı Ayan, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni ardından Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Daha sonra petrol işine girdi.

Ayan’ın, İran ve Sudan’da petrol ve doğalgaz sahalarıyla ilgili yatırımları bulunuyor. Sıdkı Ayan adını ilk kez İran ve Türkmen doğalgazının Avrupa’ya taşınmasıyla ilgili projede duyurdu.

İTO kayıtlarına göre Sıdkı Ayan’ın yönetim kurulu üyesi olduğu ve halen faaliyette olan şirketler şöyle:

Som Petrol, Tay Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Aktau Petrol Ticaret AŞ, Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ, Somas Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, SMS Gemi İnşa Sanayi AŞ, Turang Transit, Bylan Uluslararası Ticaret ve Gayrimenkul Sanayi AŞ, Emas Doğal Gaz Sanayi, Anatolian Uluslararası Enerji Yatırım, MS Uluslararası Enerji Yatırım, TRG Petrol Ticaret, CTAT Gıda ve Sağlık Ürünleri, Som Overseas Petroleum, ASB Grup Enerji, ASL Enerji, Perlite İnşaat, Aska Enerji.

Sıdkı Ayan’ın ortağı gözüktüğü şirketler ise şöyle sıralanıyor: Gent Petrol ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Samed Petrol ve Enerji Dış Ticaret, Saor İnşaat, Alan Enerji, Anka Enerji, Başlam Nakliyat.