Kılıçdaroğlu'nun, Davutoğlu hakkındaki sözleri pahalıya patladı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine, "kişilik haklarına ve hukuka aykırı saldırı" nedeniyle açtığı üç ayrı davadan toplam 11 bin 500 Türk lirası manevi tazminat kazandı. Davutoğlu, avukatı Ali Yüksel Özmen tarafından takip edilen 2012 yılında açılmış üç ayrı davada Kılıçdaroğlu’ndan toplamda 125 bin lira tazminat talep etmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu’nun geçen yıl 15 Temmuz’da Milliyet Gazetesi’ne gerçekleştirdiği basın ziyareti sırasında yaptığı, “Nasıl bir akademisyendir bu? Herhalde onu dinleyen pek çok ülke, afedersiniz k..ıyla gülmüştür” açıklaması nedeniyle açtığı 50 bin liralık davadan 5 bin lira tazminat kazandı.

Kılıçdaroğlu’nun 9 Ekim’de CHP Meclis grup toplantısındaki, “Bunu yapmak için ileri derecede geri zekalı olmak lazım” sözleri nedeniyle açtığı 50 bin liralık davadan da Davutoğlu, 4 bin lira tazminat kazandı.

Son olarak da Kılıçdaroğlu, 16 Ekim’de CHP Meclis Grup Toplantısı’ndaki, “Eğer biz Davutoğlu’nu getirirsek Dışişleri Bakanlığı’na, zaten bu ülke iflah olmaz. Bu farkı kavramayacak kadar çapsız” sözleri nedeniyle açılan 25 bin liralık davada ise 2 bin 500 Türk lira tazminat ödemeye mahkum edildi.