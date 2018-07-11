Kılıçdaroğlu'nun danışmanı istifa etti: Kötü gidişe karşı hiçbir tedbir almadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Özzeybek, istifasına ilişkin dilekçeyi Kılıçdaroğlu’na sundu. Dilekçede, davet üzerine 2011’de başdanışmanlık görevini kabul ettiğini belirten Özzeybek, o tarihten bugüne kadar vizyoner projelerin oluşturulması için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

CHP içerisinde demokrasi ve özgürlükler temelinde atılacak adımlarla, toplumsal ve siyasi hayatın yeninden barışçıl bir iklime kavuşacağına inandığına dikkati çeken Özzeybek, şunları kaydetti:

“Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı, beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı da hayal kırıklığına uğrattı. Bu şartlar altında vatandaşlara söyleyecek yeni sözlerimiz kalmadı. Siyaset çözüm üretmek için vardır ve üretemediğinde halkın önünden çekilmek siyasi ahlak gereğidir.”

‘KıIıçdaroğlu kötü gidişe karşı hiçir tedbir almadı’

Özzeybek, dilekçesinde şunları da dile getirdi: “İnandırıcılık krizi en son 24 Haziran seçimlerinde açıkça ortaya çıktığı üzere sayısız seçim yenilgisini de beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadı. Özgürlük, demokrasi, adalet, bereket ve toplumsal barış ideallerine sıkı sıkıya bağlı bir siyasetçi olarak CHP içerisinde siyaset yapma olanağım günden güne tükendi. Tüm bu sebeplerle CHP üyeliğinden ve Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ediyorum.”