Kılıçdaroğlu'nun danışmanı: Hüseyin Aygün serbest bırakılacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Kılıç, Hüseyin Aygün'ün serbest bırakılacağı bilgisinin geldiğini söyledi.

CHP kaynakları, Hüseyin Aygün'ün bırakılacağına dair bilgi aldıklarını açıkladı.

Zaman ve yer olarak her hangi bir ayrıntıya değinmeyen Kılıç, başka ayrıntı da vermedi.

Bu bilgiyi paylaşmanın çok da doğru bulmadığını belirten Kılıç, olayın ardından Tunceli'ye gönderilmişti.

Ovacık'tan Tunceli'ye dönerken yaklaşık 18 saat önce kaçırılan Aygün'ün serest bıraskılacağına dair iddialar sosyal medyada da birkaç saattir dillendiriliyordu.

Tunceli'ye incelemeler yapmak üzere gelen CHP heyetinde bulunan milletvekili Müslim Sarı ise kendilerine henüzs böyle bir bilgi gelmediğini dile getirdi.