T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ilk uyan eşi Selvi Kılıçdaroğlu oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, bayrak asın çağrısında bulundu

02 Mart 2018 18:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda  dün 8 askerin  şehit olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Evlerinize, bürolarınıza, iş yerlerinize Türk bayrağı asın" çağrısında buludu. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısının ardından eşi Sevli Kılıçdaroğlu evine bayrak astı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’e yönelik operasyon sırasında dün çıkan çatışmada 8 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Bütün vatandaşlarımızdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiç bir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk Bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım.” 

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından eşi  Sevli Kılıçdaroğlu, evlerinin penceresine Türk bayrağa asarken görüntülendi.

ETİKETLER

Kemal KılıçdaroğluSelvi Kılıçdaroğlubayrakafrinşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24