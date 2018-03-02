Kılıçdaroğlu'nun çağrısına ilk uyan eşi Selvi Kılıçdaroğlu oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesine yönelik olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda dün 8 askerin şehit olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Evlerinize, bürolarınıza, iş yerlerinize Türk bayrağı asın" çağrısında buludu. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısının ardından eşi Sevli Kılıçdaroğlu evine bayrak astı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin’e yönelik operasyon sırasında dün çıkan çatışmada 8 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Bütün vatandaşlarımızdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiç bir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk Bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım.”

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından eşi Sevli Kılıçdaroğlu, evlerinin penceresine Türk bayrağa asarken görüntülendi.