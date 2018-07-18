Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı daha istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay görevinden istifa etti. Olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdiğini belirten Oktay istifasını, "Bugün Türkiye'nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP'de değişmeli" sözleriyle duyurdu.

TIKLAYIN- Kılıçdaroğlu'nun danışmanı istifa etti: Kötü gidişe karşı hiçbir tedbir almadı

Türkiye'de rejimin değiştiğini söyleyen Oktay, istifasını "Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP’de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi… Ekonomiden ve İş Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim” sözleriyle açıkladı.

11 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nun danışmanı danışmanı Ali Arif Özzeybek de istifa etmişti. Özzeybek, "Kılıçdaroğlu'nun kötü gidişi durduracak hiçbir ciddi tedbir almadığı"nı savunarak “Parti liderliğinin siyaset yapma tarzı, beni ve ihtimal ki temiz his ve kanaatlerle CHP ailesine katılmış sayısız yurttaşı da hayal kırıklığına uğrattı. Bu şartlar altında vatandaşlara söyleyecek yeni sözlerimiz kalmadı. Siyaset çözüm üretmek için vardır ve üretemediğinde halkın önünden çekilmek siyasi ahlak gereğidir” demişti.